Банки за месяц выдали кредиты под госгарантии еще на 3 млрд грн — Finance.ua

Банки за месяц выдали кредиты под госгарантии еще на 3 млрд грн Сегодня 20:20 — Кредит&Депозит

Банки за месяц выдали кредиты под госгарантии еще на 3 млрд грн

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года выдано 31 523 кредита на общую сумму 99,1 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По состоянию на 1 декабря 2023 года 29 банков-кредиторов обслуживают 18 264 кредита на сумму 64,2 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченному государственными гарантиями на портфельной основе, составили 30,5 млрд гривен. Это около 70% от общего лимита предоставленных гарантий (43,9 млрд. гривен).

При этом в ноябре 2023 года заключено 675 кредитных договоров на сумму около 2,8 млрд. грн. с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме более 1,4 млрд. гривен.

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 декабря текущего года, под государственные гарантии на портфельной основе продолжает лидировать ПриватБанк — в настоящее время обслуживается 12 595 кредитов на общую сумму более 22,8 млрд грн, что составляет 71% от лимита таких гарантий, предоставленных этому банку.

Второй по количеству таких кредитов Ощадбанк — 2 439 кредитов на общую сумму свыше 10,1 млрд грн (соответственно — 84% от лимита банка).

Инфографика: Минфин

Наибольший объем кредитов обслуживается:

в Киеве — 1 723 кредита на сумму 5,9 млрд грн;

в Днепропетровской области — 1547 кредитов на 4,9 млрд грн;

в Киевской области — 1164 кредита на 4,6 млрд грн;

во Львовской области — 1516 кредитов на 4,3 млрд гривен.

По видам экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:

сельское хозяйство — 6868 кредитов на общую сумму 34,9 млрд грн;

оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 6655 кредитов на около 14,5 млрд грн;

перерабатывающая промышленность — 2 215 кредитов на 9,5 млрд грн;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 973 кредита на 2,1 млрд. гривен.

Инфографика: Минфин

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