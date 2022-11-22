Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще на 1 миллиард — Минфин — Finance.ua
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Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще на 1 миллиард — Минфин

Кредит&Депозит
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Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще на 1 миллиард — Минфин
Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще на 1 миллиард — Минфин
В рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки на прошлой неделе выдали бизнесу 288 льготных кредитов на общую сумму 1,08 млрд грн.
Об этом сообщает Министерство финансов.
В частности, банки госсектора заключили 154 кредитных договора на сумму 0,35 млрд гривен.
Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще на 1 миллиард — Минфин
Итого с момента старта программы субъекты предпринимательства по состоянию на 21 ноября получили 50 382 кредита на общую сумму 154,6 млрд грн, из которых 32 434 — от банков госсектора на общую сумму 61,92 млрд грн.
При этом за время действия военного положения в Украине в рамках программы заключено 15 560 кредитных договоров на общую сумму 64,98 млрд грн (в том числе банками госсектора — 11 958 кредитных договоров на сумму 35,27 млрд грн), из которых:
  • 0,78 млрд грн — на инвестиционные цели;
  • 5,55 млрд грн — антикризисные кредиты;
  • 4,32 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
  • 25,72 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 28,59 млрд грн — на антивоенные цели.
Программа реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП). Единственным участником ФРП является правительство Украины в лице Министерства финансов, координирующее все аспекты деятельности Фонда.
Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще на 1 миллиард — Минфин
На сегодняшний день по Государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками.
По материалам:
Finance.ua
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