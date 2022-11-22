Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще на 1 миллиард — Минфин Сегодня 09:11 — Кредит&Депозит

Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще на 1 миллиард — Минфин

В рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки на прошлой неделе выдали бизнесу 288 льготных кредитов на общую сумму 1,08 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов.

В частности, банки госсектора заключили 154 кредитных договора на сумму 0,35 млрд гривен.

Итого с момента старта программы субъекты предпринимательства по состоянию на 21 ноября получили 50 382 кредита на общую сумму 154,6 млрд грн, из которых 32 434 — от банков госсектора на общую сумму 61,92 млрд грн.

При этом за время действия военного положения в Украине в рамках программы заключено 15 560 кредитных договоров на общую сумму 64,98 млрд грн (в том числе банками госсектора — 11 958 кредитных договоров на сумму 35,27 млрд грн), из которых:

0,78 млрд грн — на инвестиционные цели;

5,55 млрд грн — антикризисные кредиты;

4,32 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов;

25,72 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

28,59 млрд грн — на антивоенные цели.

Программа реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП). Единственным участником ФРП является правительство Украины в лице Министерства финансов, координирующее все аспекты деятельности Фонда.

На сегодняшний день по Государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.