Банки выдали льготные кредиты для бизнеса почти на 3,5 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банки выдали льготные кредиты для бизнеса почти на 3,5 млрд грн

Сегодня 09:15Кредит&Депозит
31
Банки выдали льготные кредиты для бизнеса почти на 3,5 млрд грнБанки выдали льготные кредиты для бизнеса почти на 3,5 млрд грн
На прошлой неделе банки выдали 900 льготных кредитов в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%». Их общая сумма составила 3,48 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
В целом с момента старта программы предприниматели получили от уполномоченных банков 39,4 тысяч займов на общую сумму 106,07 млрд грн.
Читайте также
Из них почти 58 млрд грн — в качестве антикризисных кредитов, более 25 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 11,27 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных производителей, 10,25 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели и еще на 46 млрд грн банки выдали антивоенных кредитов.
Место для вашей рекламы
Напомним, Кабинет министров расширил субъектный ряд программ «Доступные кредиты 5-7-9%» и «Доступный финансовый лизинг 5-7-9%». Теперь льготные кредиты смогут получить предприниматели из госсектора экономики, а лизинг — субъекты крупного предпринимательства.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Самые лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно здесь

По материалам: Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.