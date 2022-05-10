Банки выдали льготные кредиты для бизнеса почти на 3,5 млрд грн — Finance.ua

Из них почти 58 млрд грн — в качестве антикризисных кредитов, более 25 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 11,27 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных производителей, 10,25 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели и еще на 46 млрд грн банки выдали антивоенных кредитов.
Напомним, Кабинет министров расширил субъектный ряд программ «Доступные кредиты 5-7-9%» и «Доступный финансовый лизинг 5-7-9%». Теперь льготные кредиты смогут получить предприниматели из госсектора экономики, а лизинг — субъекты крупного предпринимательства.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Самые лучшие мы отобрали в специальном сервисе.