Банки выдали льготные кредиты для бизнеса почти на 3,5 млрд грн — Finance.ua

Банки выдали льготные кредиты для бизнеса почти на 3,5 млрд грн

Банки выдали льготные кредиты для бизнеса почти на 3,5 млрд грн

На прошлой неделе банки выдали 900 льготных кредитов в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%». Их общая сумма составила 3,48 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В целом с момента старта программы предприниматели получили от уполномоченных банков 39,4 тысяч займов на общую сумму 106,07 млрд грн.

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Из них почти 58 млрд грн — в качестве антикризисных кредитов, более 25 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 11,27 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных производителей, 10,25 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели и еще на 46 млрд грн банки выдали антивоенных кредитов.

Напомним, Кабинет министров расширил субъектный ряд программ «Доступные кредиты 5-7-9%» и «Доступный финансовый лизинг 5-7-9%». Теперь льготные кредиты смогут получить предприниматели из госсектора экономики, а лизинг — субъекты крупного предпринимательства.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Самые лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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