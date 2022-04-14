Банки выдали аграриям льготных кредитов более чем на 5 миллиардов — Finance.ua
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Банки выдали аграриям льготных кредитов более чем на 5 миллиардов

Сегодня 16:14Аграрный рынок
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По состоянию на 13 апреля банки прокредитовали более 2 тысяч сельхозпроизводителей на сумму более 5,4 миллиарда гривен.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
«По состоянию на 13 апреля банки выдали кредитов 2080 с/х товаропроизводителям на 5,434 млрд. грн, основная сумма из которых была привлечена по программе портфельных гарантий 80% — 4,413 млрд. грн», — говорится в сообщении.
Больше всего кредитов получили аграрии таких областей:
  • Кировоградской (1,8 млрд грн.);
  • Винницкой (94 млн грн);
  • Днепропетровской (74 млн грн);
  • Одесской (55 млн грн);
  • Львовской (35 млн грн).
"Фактически за неделю было выдано кредитов более чем на 3,5 млрд грн для более тысячи аграриев. Банки взяли довольно быстрые темпы, чтобы покрыть потребности наших с/х товаропроизводителей, которые именно сейчас проходят посевную кампанию. На сегодняшний день аграрные кредиты могут выдавать 22 банка, и цель государства — нарастить кредитование аграрной отрасли до 40 млрд грн, то есть еще почти в 8 раз.
Украина понимает свою определяющую роль как гаранта продовольственной безопасности мира, так что мы должны собрать урожай, чтобы прокормить себя, а также не допустить дефицита продовольствия и голода в мире", — заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.
По материалам: Finance.ua
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