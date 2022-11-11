Банки выдали аграриям кредитов на 72,5 млрд гривен — Finance.ua

Банки выдали аграриям кредитов на 72,5 млрд гривен Сегодня 21:33 — Кредит&Депозит

За прошедшую неделю 338 аграриев привлекли 1 млрд 623 млн грн.

Об этом пишет Минагрополитики.

Больше кредитных средств получили с/х производители Киевской — 259 млн грн, Одесской — 168 млн грн, Волынской — 154 млн грн, Хмельницкой — 111 млн грн, Тернопольской областей — 107 млн грн.

В целом же за 2022 год более 34 тыс. аграриев привлекли кредитов на 72 млрд 548 млн грн.

Абсолютным лидером по объему кредитования является Киевщина с показателем в 11 млрд грн.

Также среди лидеров — Виннитчина (7 млрд 446 млн грн), Кировоградщина (6 млрд 696 млн грн), Днепропетровщина (5 млрд 122 млн грн), Одесщина (4 млн 837 млн грн).

Больше всего кредитов аграриям выдали «ПриватБанк», «Райффайзен Банк», «Укргазбанк», «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Креди Агриколь Банк», «ПУМБ».

Напомним, Правительство приняло решение о предоставлении финансовой поддержки микро-, малому и среднему бизнесу на восстановление частично или полностью разрушенных в результате боевых действий производственных мощностей. Агропредприятия могут рассчитывать на такую поддержку.

Предприниматели смогут получить кредит на восстановление производственных мощностей под 9% сроком до 5 лет на сумму до 60 млн грн (без учета ранее выданных кредитов по программам господдержки). Выполнение обязательств по таким кредитам частично (до 80%) будет обеспечиваться государственной гарантией.

Условия получения кредита:

производственные мощности предприятия разрушены полностью или частично, или украдены в результате войны или оккупации (что подтверждено документально);

предприятие осуществляло хозяйственную деятельность в течение года до широкомасштабного наступления россии (что подтверждено данными годовой финотчетности по состоянию на 1.01.2022 г.);

восстановительные производственные мощности расположены не ближе 50 км от зоны боевых действий, не находятся под оккупацией.

Кроме того, агропроизводители смогут подать заявку на получение государственных субсидий, целевых, субсидированных кредитных программ, ссуд и технической помощи от ЕС и других международных доноров на онлайн-платформе Государственный аграрный реестр

Список банков-кредиторов:

АО КБ « ПриватБанк

АТ АБ «Укргазбанк»

АО «Ощадбанк»

АО «Укрэксимбанк»

АТ «ПУМБ»

АТ «Прокредит Банк»

АТ «Райффайзен Банк»

АТ «ОТП Банк»

АТ «ТАСКОМБАНК»

АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»

АТ «Кредобанк»

АТ «БАНК АЛЬЯНС»

ПАО АБ «ПИВДЕННЫЙ»

АО АКБ «Львов»

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

АТ «МТБ БАНК»

АО «МИБ»

ПАО «Кредитвест банк»

АО «Полтава-Банк»

АТ «Банк «ГРАНТ»

АО «Банк «УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ»

АТ «МетаБанк»

АТ «ПРАВЕКС БАНК»

АО «УКРСТРОЙИНВЕСТБАНК»

АО «БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ»

АТ «А-БАНК»

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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