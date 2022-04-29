Банки выдали аграриям кредитов на 15 млрд гривен, - Минагрополитики — Finance.ua
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Банки выдали аграриям кредитов на 15 млрд гривен, - Минагрополитики

Сегодня 13:33Кредит&Депозит
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Банки по состоянию на 28 апреля выдали аграриям кредитов на 14,905 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия, передают Українськi Новини.
«По состоянию на 28 апреля банки выдали кредиты аграриям на 14 905 млн гривен. Основная часть этой суммы была привлечена по программе портфельных гарантий 80% — почти 10 200 млн гривен. Шесть областей уже привлекли более миллиарда гривен — это Кировоградская (2,047 млрд гривен), Винницкая (1,829 млрд гривен), Днепропетровская (1,467 млрд ​​гривен), Киевская (1,177 млрд гривен), Одесская (1,259 млрд гривен), Полтавская (1,196 млрд гривен)», — говорится в сообщении.
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За последнюю неделю банки выдали аграриям кредиты на сумму более 6 млрд гривен .
«На этой неделе банки выдали аграриям кредитов примерно как за две недели до того. Некоторые государственные банки вводят дополнительные кредитные каникулы для малого и микробизнеса, откладывая выплаты по телу кредита и процентам на несколько месяцев. По состоянию на сегодняшний день кредиты получили 5 033 сельхозтоваропроизводителя. И дальше мы не планируем сбавлять темпы, ведь правительство сейчас создало все условия для удешевления и доступности кредитных ресурсов для аграриев», — подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.
Украинская зерновая ассоциация (УЗА) прогнозирует, что Украина может получить новый урожай зерновых и масличных на уровне 63 млн тонн.
Аграрии собрали в 2021 году 106 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур, что является самым большим показателем за всю историю независимой Украины.
Зерновых и зернобобовых было собрано более 84 млн тонн, масличных культур — 22,6 млн тонн.

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По материалам: Українські Новини
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