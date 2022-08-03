Банки возобновили лимиты по кредитным картам — Finance.ua

Банки возобновили лимиты по кредитным картам Сегодня 12:21 — Кредит&Депозит

Банки возобновили лимиты по кредитным картам

Банки начали возвращать на карты кредитные лимиты, которые они «порезали» в начале войны.

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола, организованного «Финансовым клубом».

«Кредитные карты — это наши топовые продукты. Еще в мае мы постепенно начали кредитовать население. И на сегодняшний день мы возобновили кредитование, — говорит заместитель председателя правления Таскомбанк а Артур Муравицкий. — Сейчас откорректировали продукты, учитывая изменения на рынке».

По его словам, сейчас кредитование развивается по двум направлениям. «Первое — восстановление по кредитным картам лимитов, которые ранее были установлены, но с учетом факторов начала военных действий — где-то ограничены, остановлены. Мы сейчас будем более активно восстанавливать кредитные лимиты тем, кто успешно вышел из кредитных каникул и дальше намерен пользоваться кредитными картами, — рассказывает Артур Муравицкий. — Конкуренты по картам не изменились. Это наши ключевые игроки, которые есть на рынке: и Приват, и mono, и Альфа, и ПУМБ , все банки топ-10, активно участвующие в ритейле».

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Директор по развитию розничного бизнеса Правэкс Банк а Владимир Черненький напоминает, что после начала военных действий многие банки либо аннулировали кредитные лимиты по кредитным картам, либо установили их на минимальном уровне. «Более лояльные банки заморозили лимиты на уровне использования, который был у клиента на момент начала военных действий. И постепенно мы видим либерализацию рынка. Банки начали работать в части возобновления действующих кредитных лимитов», — отмечает банкир.

Правэкс Банк также проделал этот путь. «Мы в начале войны установили клиентам лимиты на уровне использования. После чего в апреле ряду клиентов увеличили лимиты до уровня ранее установленных. И сейчас пересматриваем лимиты, но только на внутренней базе клиентов», — объяснил Владимир Черненький.

По его словам, отмена в июне «кредитных каникул» существенно не повлияла на качество карточного портфеля — клиенты продолжают платить. «На рынке реальная ставка по кредитным картам — 42-55%. Как правило, в банках сохранились грейспериоды — в среднем 60 дней», — подчеркнул Владимир Черненький.

Другое направление кредитования — привлечение новых клиентов. «Вторая история — это новые лимиты, которые сейчас согласны с клиентами. Уже с десяток банков активно участвуют в этом. Мы также согласовываем новые лимиты. Пока это лимиты до 10 тыс. грн. Но мы будем через месяц их пересматривать — надеюсь, будем повышать», — надеется Артур Муравицкий.

Поиск новых клиентов пока не является приоритетным направлением. «Банки в мае-июне в первую очередь работали с существующими клиентами, и уже в конце июня — в июле начали работать больше уже с внешними клиентами, привлекая их и устанавливая кредитные лимиты», — пояснил Владимир Черненький.

Требования к заемщикам ужесточились. «На суммы более 50 тыс. грн многие банки потребовали документы о доходах клиента. И максимальные суммы, предлагаемые клиентам банков, уже подпадают под дополнительные запросы, чтобы клиент показал свою финансовую устойчивость», — сказал банкир.

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Фінансовий клуб По материалам:

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