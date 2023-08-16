Банки увеличили объем кредитов населению — Finance.ua

Банки увеличили объем кредитов населению Сегодня 20:01 — Кредит&Депозит

Банки увеличили объем кредитов населению

Объемы чистого розничного гривневого кредитного портфеля во втором квартале выросли впервые с начала полномасштабного вторжения — на 4,5% - прежде всего в результате возобновления карточного кредитования.

Как говорится в сообщении НБУ, также выросли объемы ипотечного кредитования на 2,7% благодаря выдаче ссуд по программе «єОселя».

Чистый гривневый корпоративный кредитный портфель в первые два месяца второго квартала еще сокращался, однако в июне несколько вырос — впервые за последние 12 месяцев.

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Признание банками кредитных потерь в результате войны незначительное. Доля неработающих кредитов физическим лицам во втором квартале впервые с начала введения военного положения снизилась на 2 п.п., в том числе за счет списания неработающих кредитов. В то же время по кредитам бизнеса она выросла на 0,4 п.п.

Объемы обязательств платежеспособных банков за второй квартал выросли на 5,3% благодаря приросту средств клиентов. В то же время доля рефинансирования НБУ в обязательствах банков за квартал сократилась почти в четыре раза — до 0,2%, что соответствует уровню июля 2008 года.

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Объемы гривневых средств физических лиц за второй квартал выросли на 7,5%. В частности, срочные средства населения в гривне выросли на 14,1%, поскольку банки все активнее конкурировали ставками за более длинные депозиты.

Ставки по кредитам физических лиц за квартал несколько снизились — до 28,5% годовых, а по кредитам бизнеса — колебались на уровне около 20% годовых.

«Банки оживляют кредитование, а это является важным свидетельством восстановления экономики. Уменьшение портфеля бизнес-кредитов в системе приостановилось, а объем розничных кредитов даже вырос — как благодаря государственной программе „єОселя“, так и за счет собственных кредитных программ банков. Об устойчивом тренде говорить рано, но ожидания экономических агентов и потребительские настроения населения улучшаются», — отметила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Фінансовий клуб По материалам:

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