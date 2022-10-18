Банки с начала года закрыли более тысячи отделений: у каких осталось больше всего — Finance.ua

Банки с начала года закрыли более тысячи отделений: у каких осталось больше всего Сегодня 08:34 — Фондовый рынок

На 1 октября 2022 г. в Украине насчитывалось 5516 действующих структурных подразделений банков. С начала года их количество сократилось на 1169 (на 17,5%).

Об этом сообщает НБУ

По данным НБУ, в Украине было 69 действующих банков, и их количество сократилось с начала года на три (Сбербанк, Проминвестбанк и Мегабанк ).

Больше всего отделений в государственном ПриватБанк е — 1294. Второй квартал подряд банк лидирует по количеству отделений, опередив Ощадбанк. С начала года банк сократил 203 отделения.

В государственном Ощадбанк е осталось 1237 отделений (-365).

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Далее с большим отрывом следуют банки с иностранным капиталом Райффайзен Банк (357) и УкрСиббанк (233). Замыкает пятерку частный ПУМБ (224).

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