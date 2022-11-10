Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит — Finance.ua

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Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит

Кредит&Депозит
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Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит
Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит
Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в октябре 2022 г. в национальной валюте составили 37,8% годовых. По сравнению с сентябрем ставки выросли на 1,6 п.п.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали с 4,7% до 4,2% годовых.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
Ставки по гривневым кредитам для предприятий в октябре упали с 19,8% до 19,7% годовых, по валютным выросли с 5,5% до 6,0%.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
Кредитный портфель банков за октябрь сократился на 1,3% до 1054 млрд гривен, в т.ч. населения сократилось на 1,8% до 227 млрд. гривен, предприятий сократилось на 1,1% до 801 млрд. гривен.

Справка Finance.ua:

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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По материалам:
РБК-Україна
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