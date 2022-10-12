Банки почти полностью погасили привлеченное в начале войны рефинансирование — Finance.ua

Банки почти полностью погасили привлеченное в начале войны рефинансирование
Задолженность банков по бланковому рефинансированию, которое они привлекли в начале войны на сумму более 60 млрд грн, в настоящее время уменьшилась до 45-47 млн грн.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Если мы говорим в целом о задолженности по рефинансированию, то у нас ее пиковое значение по всем инструментам было 161 млрд грн, а сейчас она составляет 68 млрд грн», — сказал он.
Гелетий напомнил, что Национальный банк предоставляет банкам кредиты рефинансирования под залог пула активов, который может состоять из ценных бумаг с учетом имущественных прав на будущие поступления средств от ценных бумаг.
«Это, прежде всего, государственные облигации Украины. Также могут быть корпоративные облигации, размещенные под гарантию Кабмина, облигации внутренних местных хаймов, а также депсертификаты и иностранная валюта», — уточнил замглавы НБУ.
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