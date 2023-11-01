Банки пересматривают ставки: какие проценты по депозитам ждут украинцев — Finance.ua

Банки пересматривают ставки: какие проценты по депозитам ждут украинцев Сегодня 15:01 — Кредит&Депозит

Банки пересматривают ставки: какие проценты по депозитам ждут украинцев

Банки в Украине осенью 2023 года начали пересматривать ставки по депозитам. Многие уже урезали проценты по вкладам после сентябрьского снижения учетной ставки НБУ, поэтому глобальных изменений в ноябре не предвидится. Однако депозиты могут стать менее выгодными у тех финучреждений, которые пока еще удерживали старые условия. А вот реальная доходность гривневых вкладов может даже возрасти — до 6−7%.

Последняя смена «учетки» не повлияет на депозитный рынок, пояснил OBOZ.UA директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

«Сейчас ставка по депсертификатам осталась на уровне 20%, поэтому в ближайший месяц будет продолжаться инерционный пересмотр ставок в банках, которые еще их не пересмотрели. И глобального пересмотра ставок (снижение доходности) не будет», — отметил банкир.

По его словам, в ноябре средняя доходность по гривневым депозитам по-прежнему будет зависеть от их сроков. Так:

для депозитов сроком 3−6 месяцев средняя ставка будет составлять 14,5% годовых ;

; для депозитов с размещением сроком от 9 месяцев до 1 года — 14% годовых.

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Таким образом, вероятно, наиболее востребованными у граждан останутся депозиты именно на 3−6 месяцев из-за короткого срока вклада и высокой прибыли. Ожидается, что по итогам ноября такие депозиты составят до 65% всех новых вкладов.

Кроме того, на фоне замедления инфляции вырастет «чистая» прибыль по гривневым вкладам, считает Замотаев. По его расчетам, она составит до 6% по вкладам на 9−12 месяцев и до 7% на депозитах на 3−6 месяцев. Это в 2−2,5 раза выше доходности валютных депозитов, что делает гривневые вклады более привлекательными для граждан, подчеркнул банкир.

В общем, ситуация с доходностью депозитов в Украине будет зависеть не только от экономических, но и от военных факторов. В частности, это интенсивность и последствия возможных обстрелов россией энергетической инфраструктуры Украины.

«Ноябрь может оказаться наиболее благоприятным для граждан, которые решат положить деньги на гривневый депозит. Ставки остаются достаточно высокими, а чистая прибыль превышает инфляционный прогноз», — резюмировал эксперт.

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Обозреватель По материалам:

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