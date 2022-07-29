Банки оценили объемы фондирования, — опрос НБУ
Во ІІ квартале 2022 года объемы депозитов, по оценкам банков, увеличились.
Об этом говорится в сообщении НБУ. Отчет включает обобщенные оценки и ожидания респондентов об объемах, стоимости, срочности различных видов фондирования и капитала банка, а также факторов, влияющих на эти показатели.
Их стоимость возросла из-за удорожания корпоративных и оптовых привлечений.
В дальнейшем снижалась доля обязательств в иностранной валюте и сократилась общая срочность депозитов.
Объем капитала за последние 12 месяцев увеличился, в то же время более 60% банков ожидают уменьшения объема капитала в последующие 12 месяцев.
Объемы фондирования, несмотря на войну, возросли, срочность — сократилась.
Банки в целом положительно оценили динамику фондирования в апреле — июне 2022 года.
- о росте объемов средств корпораций сообщили 72% респондентов, что более чем в два раза превышает показатель предыдущего квартала.
Объемы средств домохозяйств увеличились в основном у крупных банков.
В то же время сократились объемы оптового фондирования, к которому относится рефинансирование НБУ.
В ІІІ квартале финучреждения не прогнозируют существенных изменений объемов привлечений.
Они ожидают умеренного роста депозитов населения и корпораций, в то же время рассчитывают на дальнейшее снижение объемов оптового фондирования.
Средняя стоимость обязательств во II квартале возросла.
В ближайшие три месяца банки прогнозируют существенный рост стоимости привлечений от корпораций и домохозяйств, цена оптового фондирования будет расти более умеренно.
Продолжается тренд дедолларизации привлечений.
Срочность привлеченных средств сократилась у 81% опрошенных.
В ІІІ квартале банки ожидают продолжения этих тенденций.
Финучреждения прогнозируют уменьшение объема и существенное удорожание капитала.
За последний год капитал вырос в большинстве банков.
63% финучреждений прогнозируют уменьшение объема капитала в ближайшие 12 месяцев, преимущественно вследствие ожидаемых убытков и негативных изменений в экономике.
В I квартале таких было 81%, поэтому ожидания банков относительно изменения капитала стали несколько оптимистичнее.
Банки отметили, что стоимость капитала в среднем несколько увеличилась, и ожидают удорожания капитала в дальнейшем.
«Опрос о банковском фондировании» проводился с 28 июня по 12 июля 2022 года среди 27 менеджеров банков, ответственных за управление пассивами.
Доля опрошенных финучреждений составляет 94% в общем объеме активов банковской системы.
Поделиться новостью