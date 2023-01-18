Банки обязаны предоставить НБУ информацию об обособленных подразделениях по торговле наличной валютой — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банки обязаны предоставить НБУ информацию об обособленных подразделениях по торговле наличной валютой

45
Национальный банк Украины напоминает банкам о необходимости предоставления информации о своих обособленных подразделениях, открытых с целью осуществления торговли валютными ценностями в наличной форме.
Продолжая урегулировать практические вопросы формирования и ведения Реестра пунктов обмена иностранной валюты (далее — Реестр), Национальный банк обновил автоматизированную информационную систему ведения Государственного реестра банков.
Теперь эта система позволяет банкам предоставлять информацию о своих обособленных подразделениях, открытых с целью осуществления торговли валютными ценностями в наличной форме, подлежащих включению в Реестр.
Банки обязаны обеспечить предоставление регулятору через автоматизированную информационную систему ведения Государственного реестра банков такой информации в течение 10 рабочих дней после получения уведомления средствами электронной почты Национального банка об обновлении автоматизированной информационной системы ведения Государственного реестра банков. Такое уведомление Национальный банк направил банкам 17 января 2023 года.
Следовательно, банкам необходимо предоставить информацию о своих обособленных подразделениях, открытых с целью осуществления торговли валютными ценностями в наличной форме, до 31 января 2023 года включительно.
Такой срок предусмотрен в пункте 5 постановления Правления Национального банка от 30 декабря 2022 № 254 «Об утверждении Положения о Реестре пунктов обмена иностранной валюты и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины».
Напомним, необходимость введения Реестра обусловлена введением в действие с 1 января 2023 года Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме».
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.