Банки обязаны предоставить НБУ информацию об обособленных подразделениях по торговле наличной валютой — Finance.ua

Банки обязаны предоставить НБУ информацию об обособленных подразделениях по торговле наличной валютой Сегодня 12:20

Национальный банк Украины напоминает банкам о необходимости предоставления информации о своих обособленных подразделениях, открытых с целью осуществления торговли валютными ценностями в наличной форме.

Продолжая урегулировать практические вопросы формирования и ведения Реестра пунктов обмена иностранной валюты (далее — Реестр), Национальный банк обновил автоматизированную информационную систему ведения Государственного реестра банков.

Теперь эта система позволяет банкам предоставлять информацию о своих обособленных подразделениях, открытых с целью осуществления торговли валютными ценностями в наличной форме, подлежащих включению в Реестр.

Банки обязаны обеспечить предоставление регулятору через автоматизированную информационную систему ведения Государственного реестра банков такой информации в течение 10 рабочих дней после получения уведомления средствами электронной почты Национального банка об обновлении автоматизированной информационной системы ведения Государственного реестра банков. Такое уведомление Национальный банк направил банкам 17 января 2023 года.

Следовательно, банкам необходимо предоставить информацию о своих обособленных подразделениях, открытых с целью осуществления торговли валютными ценностями в наличной форме, до 31 января 2023 года включительно.

Такой срок предусмотрен в пункте 5 постановления Правления Национального банка от 30 декабря 2022 № 254 «Об утверждении Положения о Реестре пунктов обмена иностранной валюты и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины».

Напомним, необходимость введения Реестра обусловлена введением в действие с 1 января 2023 года Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме».

Українські Новини По материалам:

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