Банки, несмотря на войну, ожидают роста корпоративного кредитного портфеля — опрос

В I квартале банки из-за войны кардинально изменились настроения предыдущих опросов относительно динамики кредитования:

респонденты отметили резкое снижение спроса на кредиты со стороны бизнеса и населения,

рекордное ужесточение стандартов кредитования

и самый низкий уровень одобрения заявок.

Об этом сообщили в опросе НБУ.

Банки не ожидают возобновления спроса на кредиты, за исключением сегмента МСП, и прогнозируют дальнейшее усиление всех видов рисков.

Спрос на кредиты снизился, стандарты кредитования рекордно усилились

В январе-марте 2022 года интерес заемщиков к бизнес-кредитам существенно сократился, больше всего — на долгосрочные, кредиты в иностранной валюте и займы МСП. А потребность в оборотном капитале, реструктуризации долга и внутреннем финансировании частично усиливали спрос.

Большинство банков сообщили о существенном усилении стандартов корпоративного кредитования, в большей степени для долгосрочных кредитов, валютных ссуд и кредитов крупному бизнесу.

Спрос населения на кредиты резко сократился из-за уменьшения затрат на товары длительного потребления и сбережений.

Больше всего за всю историю опросов снижение спроса на ипотеку произошло вследствие ухудшения перспектив рынка недвижимости.

Стандарты кредитования домохозяйств также усилились в большей степени на ипотеку.

В I квартале 2022 года участники опроса отметили рост всех видов рисков, больше всего — кредитного и операционного.

Банки сдержанно оценивают перспективы кредитования

В следующие 12 месяцев 46% респондентов прогнозируют рост объема корпоративного кредитования. В то же время большинство опрашиваемых указывают на ожидаемое падение розничного кредитования. Банки считают, что качество кредитного портфеля ухудшится в обоих сегментах.

В ближайшие три месяца банки прогнозируют, что все виды рисков в дальнейшем будут усиливаться.

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