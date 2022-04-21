Банки не ожидают возобновления спроса на кредиты, за исключением сегмента МСП, и прогнозируют дальнейшее усиление всех видов рисков.
Спрос на кредиты снизился, стандарты кредитования рекордно усилились
В январе-марте 2022 года интерес заемщиков к бизнес-кредитам существенно сократился, больше всего — на долгосрочные, кредиты в иностранной валюте и займы МСП. А потребность в оборотном капитале, реструктуризации долга и внутреннем финансировании частично усиливали спрос.
Большинство банков сообщили о существенном усилении стандартов корпоративного кредитования, в большей степени для долгосрочных кредитов, валютных ссуд и кредитов крупному бизнесу.
Спрос населения на кредиты резко сократился из-за уменьшения затрат на товары длительного потребления и сбережений.
Больше всего за всю историю опросов снижение спроса на ипотеку произошло вследствие ухудшения перспектив рынка недвижимости.
Стандарты кредитования домохозяйств также усилились в большей степени на ипотеку.
В I квартале 2022 года участники опроса отметили рост всех видов рисков, больше всего — кредитного и операционного.
В следующие 12 месяцев 46% респондентов прогнозируют рост объема корпоративного кредитования. В то же время большинство опрашиваемых указывают на ожидаемое падение розничного кредитования. Банки считают, что качество кредитного портфеля ухудшится в обоих сегментах.
В ближайшие три месяца банки прогнозируют, что все виды рисков в дальнейшем будут усиливаться.
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