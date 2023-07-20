Банки Латвии заблокировали 73 млн евро из-за санкций — Finance.ua

Банки Латвии заблокировали 73 млн евро из-за санкций Сегодня 11:39

Банки Латвии заблокировали 73 млн евро из-за санкций

Около 73 миллионов евро заморозили в латвийских банках в результате санкций против россии и беларуси.

Об этом сообщает агентство LETA.

Отмечается, что латвийские учреждения выявили шесть физических лиц, прямо подпадающих под санкции, и 34 юридических лица, которые непосредственно не включены в санкционные списки.

Уточняется, что у указанных юридических лиц есть право собственности или контроля подсанкционных лиц, поэтому их финансовые активы заморозили.

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Как подчеркивает Банк Латвии, финансовые учреждения предоставили данные по состоянию на 14 июля и изучение этих активов продолжается.

Напомним, российские активы в странах «Большой семерки» (G7) будут заморожены до тех пор, пока москва не выплатит компенсацию Украине, говорится в заявлении группы, принятом в Вильнюсе.

Ранее стало известно, что Германия не поддерживает план Европейского Союза передать на восстановление Украины замороженные активы российского центрального банка.

Фінансовий клуб По материалам:

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