Банки Латвии заблокировали 73 млн евро из-за санкций — Finance.ua
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Банки Латвии заблокировали 73 млн евро из-за санкций

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Банки Латвии заблокировали 73 млн евро из-за санкций
Банки Латвии заблокировали 73 млн евро из-за санкций
Около 73 миллионов евро заморозили в латвийских банках в результате санкций против россии и беларуси.
Об этом сообщает агентство LETA.
Отмечается, что латвийские учреждения выявили шесть физических лиц, прямо подпадающих под санкции, и 34 юридических лица, которые непосредственно не включены в санкционные списки.
Уточняется, что у указанных юридических лиц есть право собственности или контроля подсанкционных лиц, поэтому их финансовые активы заморозили.
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Как подчеркивает Банк Латвии, финансовые учреждения предоставили данные по состоянию на 14 июля и изучение этих активов продолжается.
Напомним, российские активы в странах «Большой семерки» (G7) будут заморожены до тех пор, пока москва не выплатит компенсацию Украине, говорится в заявлении группы, принятом в Вильнюсе.
Ранее стало известно, что Германия не поддерживает план Европейского Союза передать на восстановление Украины замороженные активы российского центрального банка.
По материалам:
Фінансовий клуб
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