Банки израсходуют 300 млн грн на работу во время блэктаутов — Finance.ua
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Банки израсходуют 300 млн грн на работу во время блэктаутов

Фондовый рынок
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Банки израсходуют 300 млн грн на работу во время блэктаутов
Банки израсходуют 300 млн грн на работу во время блэктаутов
Дополнительные операционные расходы банков для обеспечения бесперебойной работы во время блэктаутов превысят 300 млн грн.
Об этом говорится в отчете о финстабильности от Национального банка.
«По оценкам банков, минимально на оборудование, на поддержку автономной работы отделений они израсходуют 300 млн грн. Эти оценки были сделаны ими в начале декабря, согласно изменению условий работы эти расходы могут только расти», — отметила на брифинге директор департамента финстабильности Первин Дадашова.
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Согласно отчету, банки оптимизируют сеть и с начала войны сократили персонал на 12%.
Кроме того, на начало ноября около 4% занятых лиц финучреждений работали из-за границы.
Указывается, что во втором полугодии доля работающих отделений банков выросла, однако в результате перебоев с электроснабжением в некоторых регионах Украины она снижается.
Напомним, что Национальный банк вместе со всеми системно важными банками Украины объединились для создания общей банковской сети — Power Banking.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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