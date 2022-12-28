Банки израсходуют 300 млн грн на работу во время блэктаутов — Finance.ua

Банки израсходуют 300 млн грн на работу во время блэктаутов
Дополнительные операционные расходы банков для обеспечения бесперебойной работы во время блэктаутов превысят 300 млн грн.
Об этом говорится в отчете о финстабильности от Национального банка.
«По оценкам банков, минимально на оборудование, на поддержку автономной работы отделений они израсходуют 300 млн грн. Эти оценки были сделаны ими в начале декабря, согласно изменению условий работы эти расходы могут только расти», — отметила на брифинге директор департамента финстабильности Первин Дадашова.
Согласно отчету, банки оптимизируют сеть и с начала войны сократили персонал на 12%.
Кроме того, на начало ноября около 4% занятых лиц финучреждений работали из-за границы.
Указывается, что во втором полугодии доля работающих отделений банков выросла, однако в результате перебоев с электроснабжением в некоторых регионах Украины она снижается.
Напомним, что Национальный банк вместе со всеми системно важными банками Украины объединились для создания общей банковской сети — Power Banking.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью