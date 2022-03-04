Банки будут работать без выходных — НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Банки будут работать без выходных — НБУ

Сегодня 17:13Фондовый рынок
33
Банки должны работать без выходных дней 07 и 08 марта 2022 года. Национальный банк обязал банки работать без выходных дней (07 и 08 марта 2022) в период действия военного положения.
«В условиях военного положения банки должны исполнять свой гражданский долг и работать без выходных, предоставляя нужные украинцам банковские услуги, — подчеркнул Глава Национального банка Кирилл Шевченко. — Для этого банки должны обеспечить надлежащую и бесперебойную работу своих филиалов и отделений, в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения».
Напомним, что система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает без перебоев, в штатном режиме в соответствии с ранее установленным технологическим регламентом (23 часа в сутки). То есть участники СЭП могут проводить межбанковские платежи почти круглосуточно и семь дней в неделю, учитывая собственные потребности, потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины.
По материалам: РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.