Банки будут работать без выходных — НБУ

Сегодня 17:13 — Фондовый рынок

Банки должны работать без выходных дней 07 и 08 марта 2022 года . Национальный банк обязал банки работать без выходных дней (07 и 08 марта 2022) в период действия военного положения.

«В условиях военного положения банки должны исполнять свой гражданский долг и работать без выходных, предоставляя нужные украинцам банковские услуги, — подчеркнул Глава Национального банка Кирилл Шевченко. — Для этого банки должны обеспечить надлежащую и бесперебойную работу своих филиалов и отделений, в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения».

Напомним, что система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает без перебоев, в штатном режиме в соответствии с ранее установленным технологическим регламентом (23 часа в сутки). То есть участники СЭП могут проводить межбанковские платежи почти круглосуточно и семь дней в неделю, учитывая собственные потребности, потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины.

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