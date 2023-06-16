Bank of America вернулся на рынок «зеленых» облигаций — Finance.ua

Bank of America вернулся на рынок «зеленых» облигаций Сегодня 23:52 — Фондовый рынок

Bank of America вышел на европейский рынок облигаций инвестиционного класса с целью продажи облигаций на сумму 1 млрд евро со сроком погашения через пять лет, чтобы помочь финансировать проекты по возобновляемой энергетике.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что это первая сделка, связанная с ESG, заключенная крупнейшими банками США с ноября.

По мнению Николаса Элфнера, сопредседателя аналитического отдела Breckinridge Capital Advisors, банки могут быть активнее на рынках экологических облигаций, деноминированных в других валютах, учитывая недавнюю проверку ESG в США. «Европейский рынок „зеленых облигаций“ возможно, более глубокий, имеет более развитую нормативно-правовую базу, специализированную базу инвесторов и менее мобилизованный контингент противников ESG», — добавил он.

Отмечается, что за весь прошлый год банки продали экологические, социальные и управленческие долговые обязательства на сумму $8,9 млрд.

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