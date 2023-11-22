Bank of America озвучил риски и преимущества ИИ-технологий для банков — Finance.ua

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Bank of America озвучил риски и преимущества ИИ-технологий для банков

Технологии&Авто
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Bank of America озвучил риски и преимущества ИИ-технологий для банков
Bank of America озвучил риски и преимущества ИИ-технологий для банков
Применение технологий искусственного интеллекта в банковском секторе чревато преимуществами и рисками, пишет CoinDesk со ссылкой на аналитический отчет Bank of America (BAC).
Эксперты заявляют, что технологии ИИ обладают большим потенциалом в том, что касается повышения эффективности работы учреждений. Автоматизация действий и ускорение обработки данных приведет к росту доходов, говорят в BAC.
В отчете также сообщается, что повсеместное внедрение ИИ в банковский сектор несет ощутимые риски. Технологический процесс предполагает доступ искусственного интеллекта к широкому спектру данных, включая конфиденциальную информацию о клиентах, операции и транзакции.
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Вопрос обеспечения безопасности данных должен стать ключевым моментом при внедрении ИИ в банковскую отрасль, говорится в документе.
«Проблема кроется в обеспечении сохранения клиентских активов в мире демократизированного ИИ, который также поставил более низкие барьеры для субъектов угроз», — пишут аналитики BAC.

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Эксперты отмечают, что в эпоху социальных сетей и быстрого обмена информацией процесс изъятия активов значительно ускорился. В то же время у финансовых регуляторов пока нет «противоядия против новой реальности», считают в BAC.
В документе сообщается, что ИИ уже используется большинством крупных банков, хоть и осторожно. Если эта технология сможет обеспечить ощутимую эффективность финансовых учреждений и повысить прибыльность, процесс интеграции искусственного интеллекта ускорится.
По материалам:
incrypted
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