Банк международных расчетов закрыл доступ центральному банку рф к своим сервисам — Finance.ua

Банк международных расчетов закрыл доступ центральному банку рф к своим сервисам

Сегодня 14:31 — Казна и Политика

Банк международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS) приостанавливает доступ центрального банка рф к своим сервисам.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

«Национальный банк Украины приветствует решение Банка международных расчетов приостановить участие центрального банка россии в деятельности этой старейшей международной финансовой организации, которую часто называют банком центральных банков, в связи с военной агрессией этого государства против Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ответ на обращение НБУ BIS ограничил доступ центрального банка рф ко всем своим заседаниям, сервисам и другим видам деятельности.

«Мы искренне благодарны нашим партнерам за присоединение к международным санкциям, введенных против государства-агрессора», — заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

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