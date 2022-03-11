Банк международных расчетов закрыл доступ центральному банку рф к своим сервисам — Finance.ua

Банк международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS) приостанавливает доступ центрального банка рф к своим сервисам.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
«Национальный банк Украины приветствует решение Банка международных расчетов приостановить участие центрального банка россии в деятельности этой старейшей международной финансовой организации, которую часто называют банком центральных банков, в связи с военной агрессией этого государства против Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ответ на обращение НБУ BIS ограничил доступ центрального банка рф ко всем своим заседаниям, сервисам и другим видам деятельности.
«Мы искренне благодарны нашим партнерам за присоединение к международным санкциям, введенных против государства-агрессора», — заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.