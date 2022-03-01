Банк Кредит Днепр и крупнейшие украинские банки Украины обратились в Mastercard и Visa с предложением отменить начисление определенных видов комиссий за пользование платежными картами — Finance.ua

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Банк Кредит Днепр и крупнейшие украинские банки Украины обратились в Mastercard и Visa с предложением отменить начисление определенных видов комиссий за пользование платежными картами

Банк Кредит Днепр и крупнейшие украинские банки Украины, входящие в состав Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), обратились в международные платежные системы Mastercard и Visa с просьбой отменить/приостановить начисление определенных видов комиссий за пользование платежными картами.

Инициаторы обращения предлагают ввести такой режим с 1 марта по 31 мая 2022 года. Речь идет об основных платах и комиссиях, которые платят банки за проведение операций клиентами с платежными картами, а также платеж interchange.

Со своей стороны, ведущие украинские банки обязуются максимально снизить или полностью отменить комиссии при проведении операций с платежными картами.

По мнению банков-подписантов этого обращения, подобные совместные действия украинских банков и платежных систем будут дополнительным механизмом поддержки клиентов в трудные времена вторжения РФ в Украину. Остальные украинские банки также приглашаются к участию в инициативе.

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