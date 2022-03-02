ПРОМО

Банк Кредит Днепр вводит кредитные каникулы для клиентов — физических лиц

Уважаемые клиенты! В связи с введением на территории Украины военного положения Банк Кредит Днепр:

— ввел кредитные каникулы по кредитным картам и кредитам наличными на 60 дней

— отменил пеню и штрафы за просрочку кредитов на 60 дней

Для вашего удобства и безопасности предлагаем использовать дистанционные каналы обслуживания:

— онлайн-банкинг, мобильное приложение FreeBank.

— дистанционный канал поддержки клиентов — чат-бот в телеграмм-канале @BankCreditDneprBot

— контакт Центр банка: 0800507700 работает для Вас 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные Силы Украины!

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