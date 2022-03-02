Банк Кредит Днепр вводит кредитные каникулы для клиентов — физических лиц — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
ПРОМО

Банк Кредит Днепр вводит кредитные каникулы для клиентов — физических лиц

Сегодня 14:38Кредит&Депозит
0
Уважаемые клиенты! В связи с введением на территории Украины военного положения Банк Кредит Днепр:
— ввел кредитные каникулы по кредитным картам и кредитам наличными на 60 дней
— отменил пеню и штрафы за просрочку кредитов на 60 дней
Для вашего удобства и безопасности предлагаем использовать дистанционные каналы обслуживания:
— онлайн-банкинг, мобильное приложение FreeBank.
— дистанционный канал поддержки клиентов — чат-бот в телеграмм-канале @BankCreditDneprBot
— контакт Центр банка: 0800507700 работает для Вас 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Сайт www.creditdnepr.com
Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные Силы Украины!
По материалам: Банк Кредит Дніпро
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.