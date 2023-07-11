Банк Кредит Днепр перекредитует ваш кредит — Finance.ua

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Банк Кредит Днепр перекредитует ваш кредит

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Банк Кредит Днепр перекредитует ваш кредит
Банк Кредит Днепр перекредитует ваш кредит
Банк Кредит Днепр приглашает клиентов воспользоваться новой услугой от Банка Кредит Днепр — кредитом «Рефинанс».
Рефинансирование (или перекредитование) — это оформление нового кредита для погашения ваших текущих кредитов. Перекредитование от Банка Кредит Днепр дает клиенту возможность объединить до четырех кредитов в разных банках в одну программу на лучших условиях без лишних организационных хлопот и дополнительных сопутствующих платежей. Такое объединение уменьшит кредитное бремя для клиента, сохранит его время, а также позволит получить дополнительные средства на текущие потребности.
Преимуществом рефинансирования по сравнению с другими кредитами является то, что в отличие от нескольких кредитов в разных финансовых учреждениях не придется следить за сроками уплаты в четырех учреждениях сразу, проверять суммы очередных платежей, контролировать остатки задолженности, иметь несколько мобильных приложений и т. д.
Сумма кредита «Рефинанс» от Банка Кредит Днепр может достигать 500 тыс. грн, срок кредитования составляет от 1 года до 5 лет, процентная ставка — всего 0,001% годовых, ежемесячная комиссия — от 3% до 4,5% суммы задолженности. Также отсутствуют дополнительные сопутствующие расходы, типа разовой комиссии или страхования.
Дополнительно к сумме кредита для погашения кредитов в других финансовых учреждениях Банк Кредит Днепр может также предоставить кредитные средства на текущие потребности клиента, что может значительно улучшить уровень жизни клиентов и удобство расчетов.
Кредит «Рефинанс» может получить каждый гражданин Украины от 22 до 60 лет со стабильным источником доходов. Для оформления перекредитования необходимы только паспорт и ИНН.
Чтобы получить кредит, достаточно лишь оставить заявку на сайте или посетить любое отделение Банка Кредит Днепр.
По материалам:
Банк Кредит Дніпро
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