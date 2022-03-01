Банк «Клиринговый Дом» продлил действие всех платежных карт на 90 дней — Finance.ua
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Банк «Клиринговый Дом» продлил действие всех платежных карт на 90 дней

Сегодня 09:59Финтех и Карты
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Друзья, не стоит беспокоиться, что срок действия Вашей карты истекает. Банк автоматически продлил срок всех платежных карт на 90 дней.
Карточки будут и дальше работать в обычном режиме:
  • расчеты в торгово-сервисной сети;
  • платежи с Apple Pay и Google Pay
  • переводы с карты на карту;
  • платежи в мобильном приложении MyBank365;
  • снятие наличных денег в банкоматах.
Пользуйтесь имеющимися карточками Банка «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ» без ограничений.
Банк «Клиринговый Дом» продлил действие всех платежных карт на 90 дней
По материалам: Кліринговий Дім
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