Банк «Клиринговый Дом» продлил действие всех платежных карт на 90 дней — Finance.ua

Банк «Клиринговый Дом» продлил действие всех платежных карт на 90 дней
Сегодня 09:59 — Финтех и Карты
Друзья, не стоит беспокоиться, что срок действия Вашей карты истекает. Банк автоматически продлил срок всех платежных карт на 90 дней.
Карточки будут и дальше работать в обычном режиме:
- расчеты в торгово-сервисной сети;
- платежи с Apple Pay и Google Pay
- переводы с карты на карту;
- платежи в мобильном приложении MyBank365;
- снятие наличных денег в банкоматах.
Пользуйтесь имеющимися карточками Банка «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ» без ограничений.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Email рассылка Finance.uaКоротко про главное за день