Банк «Клиринговый Дом» продлил действие всех платежных карт на 90 дней — Finance.ua

ПРОМО

Банк «Клиринговый Дом» продлил действие всех платежных карт на 90 дней

Сегодня 09:59 — Финтех и Карты

Друзья, не стоит беспокоиться, что срок действия Вашей карты истекает. Банк автоматически продлил срок всех платежных карт на 90 дней.

Карточки будут и дальше работать в обычном режиме:

расчеты в торгово-сервисной сети;

платежи с Apple Pay и Google Pay

переводы с карты на карту;

платежи в мобильном приложении MyBank365;

снятие наличных денег в банкоматах.

Пользуйтесь имеющимися карточками Банка «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ» без ограничений.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью