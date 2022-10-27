Банк Канады повысил учетную ставку до максимума с 2008 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банк Канады повысил учетную ставку до максимума с 2008 года

Мир
13
Банк Канады повысил учетную ставку до максимума с 2008 года
Банк Канады повысил учетную ставку до максимума с 2008 года
Центробанк Канады повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов до максимума с 2008 года — медленнее, чем ожидали экономисты на фоне устойчивой инфляции в стране.
Об этом сообщает Financial Times.
Банк Канады повысил ключевую процентную ставку на 0,50 процентного пункта до 3,75%, чем довел ключевую ставку до самого высокого уровня с 2008 года. Это уже шестое повышение ставки в этом году.
Большинство экономистов и все, кроме одного из пяти крупнейших банков Канады, ожидали большего повышения — сразу на 0,75 процентного пункта.
Читайте также
«В Канаде экономика продолжает работать в условиях избыточного спроса, а рынки труда остаются напряженными», — говорится в заявлении Банка Канады. «Спрос на товары и услуги по-прежнему опережает способность экономики обеспечить их предложение, оказывающее давление на инфляцию».
В то же время центробанк зафиксировал эффект от повышения ставок: цены на недвижимость снижаются, а расходы домохозяйств смягчаются. Несмотря на это, инфляция остается устойчивой — в сентябре потребительские цены выросли на 6,9% в годовом исчислении против 8,1% в июне, но замедление преимущественно обусловлено снижением цен на бензин.
«Показатели базовой инфляции, за которыми следует банк, пока не демонстрируют существенных признаков ослабления фундаментального ценового давления», — говорится в сообщении. «Краткосрочные инфляционные ожидания остаются высокими, что увеличивает риск того, что повышенная инфляция будет удерживаться».

Что будет с инфляцией в Украине

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.