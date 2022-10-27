Банк Канады повысил учетную ставку до максимума с 2008 года — Finance.ua

Банк Канады повысил учетную ставку до максимума с 2008 года Сегодня 11:47 — Мир

Банк Канады повысил учетную ставку до максимума с 2008 года

Центробанк Канады повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов до максимума с 2008 года — медленнее, чем ожидали экономисты на фоне устойчивой инфляции в стране.

Банк Канады повысил ключевую процентную ставку на 0,50 процентного пункта до 3,75%, чем довел ключевую ставку до самого высокого уровня с 2008 года. Это уже шестое повышение ставки в этом году.

Большинство экономистов и все, кроме одного из пяти крупнейших банков Канады, ожидали большего повышения — сразу на 0,75 процентного пункта.

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«В Канаде экономика продолжает работать в условиях избыточного спроса, а рынки труда остаются напряженными», — говорится в заявлении Банка Канады. «Спрос на товары и услуги по-прежнему опережает способность экономики обеспечить их предложение, оказывающее давление на инфляцию».

В то же время центробанк зафиксировал эффект от повышения ставок: цены на недвижимость снижаются, а расходы домохозяйств смягчаются. Несмотря на это, инфляция остается устойчивой — в сентябре потребительские цены выросли на 6,9% в годовом исчислении против 8,1% в июне, но замедление преимущественно обусловлено снижением цен на бензин.

«Показатели базовой инфляции, за которыми следует банк, пока не демонстрируют существенных признаков ослабления фундаментального ценового давления», — говорится в сообщении. «Краткосрочные инфляционные ожидания остаются высокими, что увеличивает риск того, что повышенная инфляция будет удерживаться».

Економічна Правда По материалам:

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