Банк Канады должен повышать ставки, чтобы обуздать инфляцию — глава Центробанка — Finance.ua
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Банк Канады должен повышать ставки, чтобы обуздать инфляцию — глава Центробанка

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Инфляция в Канаде слишком высока, поэтому Банку Канады нужно повысить процентные ставки, чтобы замедлить расходы и дать экономике время наверстать упущенное.
Об этом заявил губернатор Банка Канады Тифф Маклем, пишет Reuters.
«Инфляция слишком высока», — сказал Маклем, повторяя заявления, сделанные в начале этого месяца после того, как Центробанк повысил учетную ставку на 75 базисных пунктов до 3,25%.
«Важно, чтобы мы снизили инфляцию, чтобы канадцы могли планировать свои расходы и сбережения, и они не были удивлены большими изменениями в стоимости жизни», — добавил Маклем.
"Банк Канады, как и многие другие центробанки во всем мире, быстро повышает процентные ставки в ответ на инфляцию, достигшую уровня, которого не было десятилетиями.
Но Центробанк столкнулся с общественной критикой за повышение стоимости ссуд в то время, когда многие канадцы уже не могут позволить себе продукты и другие предметы первой необходимости", — пишет агентство.
«Именно повышая процентные ставки, мы замедлим затраты в экономике, дадим экономике время наверстать упущенное и уменьшить инфляцию. Это приведет к снижению инфляции», — добавил Маклем.
Центральный банк поднял ставки на 300 базисных пунктов всего за шесть месяцев, пытаясь вернуть инфляцию к цели в 2%.
Уровень инфляции в Канаде снизился до 7,0% в августе с 8,1% в июне и 7,6% в июле.
Канадский доллар упал до самого низкого уровня с мая 2020 на уровне 1,3808 за американский доллар, прежде чем частично восстановить свое падение вместе с широкой волатильностью на валютных рынках.
По материалам:
РБК-Україна
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