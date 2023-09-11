Банк Euroclear получил более 1,7 млрд евро прибыли от замороженных российских активов — Finance.ua

Банк Euroclear получил более 1,7 млрд евро прибыли от замороженных российских активов Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Банк Euroclear получил более 1,7 млрд евро прибыли от замороженных российских активов

За первое полугодие бельгийский банк Euroclear получил 1,74 млрд евро прибыли от замороженных российских активов.

Об этом говорится в сообщении банка.

«Вторжение россии в Украину привело к применению международных санкций на всем рынке, что существенно повлияло на Euroclear. Поскольку сохраняется значительная неопределенность, Правление считает необходимым отделить расчетную прибыль, связанную с санкциями, от базовых финансовых результатов при оценке деятельности и ресурсов компании «, — отметили в банке.

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Одним из последствий санкций стало то, что заблокированные выплаты купонов и погашение задолженности подсанкционным лицам привели к накоплению наличных денег на балансе Euroclear Bank. К концу июня балансовый отчет банка увеличился на 47 миллиардов евро по сравнению с прошлым годом и составил 150 миллиардов евро.

Проценты, начисленные на остатки наличных из находящихся под санкциями активов россии, составляли 1,74 млрд евро.

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Совет банка ожидает, что темпы роста процентного дохода замедлятся во второй половине 2023 года, поскольку заблокированные платежи и погашения накапливаются менее быстро, а консенсус-прогнозы экономистов предполагают более стабильную среду процентных ставок.

Параллельно Еврокомиссия рассматривает разные варианты использования доходов, полученных от замороженных сумм, находящихся в финансовых учреждениях, включая Euroclear, для финансирования восстановления Украины.

В Euroclear добавили, что продолжат сохранять доходы, связанные с российскими санкциями, пока ситуация с использованием этих средств не прояснится.

Економічна Правда По материалам:

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