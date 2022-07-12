Банк Англии призвал регулировать криптовалюты по аналогии с традиционным рынком — Finance.ua
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Банк Англии призвал регулировать криптовалюты по аналогии с традиционным рынком

Финтех и Карты
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Криптовалюты необходимо регулировать по аналогии с традиционными финансами в целях снижения рисков в индустрии и повышения доверия инвесторов.
Об этом заявил заместитель управляющего Банка Англии Джон Канлифф.
В ходе пресс-конференции чиновник напомнил о коллапсе экосистемы Terra. По его словам, цифровые активы не могут сохранить свою ценность и стабильность, вызывая стресс на рынках.
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«Для меня это подчеркивает тот факт, что сейчас нам нужно ввести систему регулирования, которая будет управлять этими рисками в криптомире так же, как мы управляем ими в обычном мире», — отметил Канлифф.
Он признал, что у криптовалют есть «реальный потенциал для использования в финансовой системе». Однако замглавы ЦБ не исключил, что правила придется «подгонять» под индустрию из-за ее отличий от традиционной финансовой системы.
Ранее Банк Англии заявил о важности мониторинга рынка цифровых активов. Регулятор также призвал усилить нормативно-правовую и правоприменительную базу в этом направлении.
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По материалам:
Forklog
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