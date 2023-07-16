Бали со следующего года введет налог для туристов — Finance.ua

Бали со следующего года введет налог для туристов Сегодня 18:25 — Личные финансы

Бали со следующего года введет налог для туристов

Индонезийский курорт Бали со следующего года введет налог в размере 150 000 рупий (10 долларов США) для туристов, въезжающих на Остров богов, чтобы сохранить его культуру.

Об этом заявили официальные лица, пишет The Jakarta Post.

Зависимый от туристов Бали ежегодно привлекает миллионы иностранных гостей, и остров, усеянный пляжами, пытается извлечь выгоду из своей популярности, чтобы пополнить свою сокровищницу и защитить свое тропическое очарование.

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«Уплата сбора за иностранных туристов производится только один раз во время их визита на Бали», — заявил местным законодателям губернатор И Ваян Костер.

По его словам, сбор должен оплачиваться в электронном виде и будет применяться к иностранным туристам, въезжающим на Бали из-за границы или из других частей Индонезии.

Сбор не будет применяться к внутренним индонезийским туристам.

Когда его спросили, будет ли новый налог удерживать людей от посещения острова, Костер сказал, что власти не верят, что цифры упадут.

«Это не проблема. Мы будем использовать его для окружающей среды, культуры и построим более качественную инфраструктуру, поэтому путешествие на Бали будет более комфортным и безопасным», — сказал он журналистам.

По официальным данным, в прошлом году остров посетило более 2 миллионов туристов, на фоне того, как Бали пришел в себя от пандемии COVID-19 после введения политики абсолютной нетерпимости к нарушителям правил.

Бали пообещал принять жесткие меры по отношению к туристам после серии инцидентов, включавших акты неуважения к преимущественно индуистской культуре острова.

УНН По материалам:

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