АЗС продолжают снижать цены на автогаз — Finance.ua

АЗС продолжают снижать цены на автогаз Сегодня 21:39 — Энергетика

В понедельник, 25 декабря, по сравнению с пятницей 22 декабря, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз снизились на 0,4% до 31,19 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 53,99 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на 54,32 гривны за литр.

Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС, передают Українські Новини.

Средние цены на бензин А-95 остались на уровне 54,32 гривны за литр.

Средние цены на дизельное топливо сохранились на 53,99 гривны за литр.

Средние цены на газ снизились на 0,4% с 31,32 грн/л до 31,19 грн/л.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу, 22 декабря, по сравнению с четвергом, 21 декабря, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз снизились на 1,6% до 31,32 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 53,99 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на 54,32 гривны за литр.

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Українські Новини По материалам:

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