АЗС повысили цены на горючее вслед за решением Минэкономики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

АЗС повысили цены на горючее вслед за решением Минэкономики

Сегодня 19:33Энергетика
25
Розничные сети автозаправочных станций с 29 апреля по 2 мая повысили цены на горючее вслед за повышением правительством предельных торговых надбавок на бензины и дизтопливо.
Об этом говорится в данных мониторинга Консалтинговой группы «А-95», сообщает enkorr.
В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 1,95 грн/л до 36,05 грн/л. Дизельное топливо в этих сетях подорожало на 2,00 грн/л, до 40,66 грн/л.
Станции компании «Укрнафта» (552 АЗС), часть которой принадлежит группе «Приват», также повысили цены. Бензин марки А-92 подорожал до 35,05 грн/л, А-95 — до 36,05 грн/л и ДТ — до 40,66 грн/л. В то же время, преимущественно АЗС группы повысила цены на горючее еще 27 апреля.
АЗС повысили цены на горючее вслед за решением Минэкономики
Другие сети также откорректировали цены по решению правительства.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.