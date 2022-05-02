АЗС повысили цены на горючее вслед за решением Минэкономики — Finance.ua

АЗС повысили цены на горючее вслед за решением Минэкономики

Сегодня 19:33 — Энергетика

Розничные сети автозаправочных станций с 29 апреля по 2 мая повысили цены на горючее вслед за повышением правительством предельных торговых надбавок на бензины и дизтопливо.

Об этом говорится в данных мониторинга Консалтинговой группы «А-95», сообщает enkorr.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 1,95 грн/л до 36,05 грн/л. Дизельное топливо в этих сетях подорожало на 2,00 грн/л, до 40,66 грн/л.

Станции компании «Укрнафта» (552 АЗС), часть которой принадлежит группе «Приват», также повысили цены. Бензин марки А-92 подорожал до 35,05 грн/л, А-95 — до 36,05 грн/л и ДТ — до 40,66 грн/л. В то же время, преимущественно АЗС группы повысила цены на горючее еще 27 апреля.

Другие сети также откорректировали цены по решению правительства.

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