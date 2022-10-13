«Азовсталь», шахты, ТЭЦ и жилье: Железняк рассказал, что лучше не восстанавливать — Finance.ua

«Азовсталь», шахты, ТЭЦ и жилье: Железняк рассказал, что лучше не восстанавливать
Восстановление Украины должно происходить по принципу build better (создавать лучшее).
Такое мнение в интервью Фокусу высказал первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
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Он по-разному оценивает перспективы и экономическую целесообразность восстановления разных пострадавших во время войны объектов, а именно:
- «хрущевки» или другое устаревшее жилье советской постройки. Восстановление в прежнем виде не имеет экономического смысла. Вместо них следует проектировать и строить дома, соответствующие новым правилам и стандартам.
- старые советские школы, детские сады и объекты инфраструктуры. Вместо воссоздания один в один лучше восстанавливать объекты аналогичного назначения по новым проектам.
- Меткомбинат «Азовсталь» в городе Мариуполь. Очевидно, это предприятие, расположенное на временно оккупированной территории, подверглось серьезным разрушениям. По мнению Железняка, после освобождения Мариуполя не все цеха «Азовстали» стоит восстанавливать.
- Шахты. Большинство потерянных во время войны шахт после победы Украины не будут восстановлены.
- ТЭЦ. В основном после победы разрушенные ТЭЦ не будут отстроены один в один, поскольку многие устарели с точки зрения экологии, условий труда и энергоэффективности. Здесь депутат добавляет, что и без вмешательства военного фактора Украине нужно было постепенно отходить как от угольной промышленности, так и от угольной энергетики.
«Лучшие перспективы для Украины открывает будущее вступление в ЕС. И я уверен, что после окончания войны мы построим даже лучшую экономику, чем Польша. Для этого нужны три вещи: наша победа, интеграция в ЕС и вступление в НАТО для гарантии нашей безопасности, если россия окончательно не развалится», — выражает уверенность Ярослав Железняк.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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