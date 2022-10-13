«Азовсталь», шахты, ТЭЦ и жилье: Железняк рассказал, что лучше не восстанавливать — Finance.ua

«Азовсталь», шахты, ТЭЦ и жилье: Железняк рассказал, что лучше не восстанавливать Сегодня 15:14 — Казна и Политика

«Азовсталь», шахты, ТЭЦ и жилье: Железняк рассказал, что лучше не восстанавливать

Восстановление Украины должно происходить по принципу build better (создавать лучшее).

Такое мнение в интервью Фокусу высказал первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Он по-разному оценивает перспективы и экономическую целесообразность восстановления разных пострадавших во время войны объектов, а именно:

«хрущевки» или другое устаревшее жилье советской постройки. Восстановление в прежнем виде не имеет экономического смысла. Вместо них следует проектировать и строить дома, соответствующие новым правилам и стандартам.

старые советские школы, детские сады и объекты инфраструктуры. Вместо воссоздания один в один лучше восстанавливать объекты аналогичного назначения по новым проектам.

Меткомбинат «Азовсталь» в городе Мариуполь. Очевидно, это предприятие, расположенное на временно оккупированной территории, подверглось серьезным разрушениям. По мнению Железняка, после освобождения Мариуполя не все цеха «Азовстали» стоит восстанавливать.

Шахты. Большинство потерянных во время войны шахт после победы Украины не будут восстановлены.

ТЭЦ. В основном после победы разрушенные ТЭЦ не будут отстроены один в один, поскольку многие устарели с точки зрения экологии, условий труда и энергоэффективности. Здесь депутат добавляет, что и без вмешательства военного фактора Украине нужно было постепенно отходить как от угольной промышленности, так и от угольной энергетики.

«Лучшие перспективы для Украины открывает будущее вступление в ЕС. И я уверен, что после окончания войны мы построим даже лучшую экономику, чем Польша. Для этого нужны три вещи: наша победа, интеграция в ЕС и вступление в НАТО для гарантии нашей безопасности, если россия окончательно не развалится», — выражает уверенность Ярослав Железняк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.