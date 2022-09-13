Азербайджан активно наращивает экспорт газа и нефти — Finance.ua

Азербайджан активно наращивает экспорт газа и нефти Сегодня 09:34 — Энергетика

По итогам 8 месяцев 2022 года Министерство энергетики Азербайджана заявило о росте экспорта газа и нефти.

Об этом сообщил в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

По оперативным данным, за 8 месяцев этого года экспорт газа вырос на 23%.

В Европу было экспортировано 7,3 млрд кубометров газа. В Турцию — 5,4 млрд кубометров. В Грузию — 1,7 млрд кубометров.

17,6 из 21,8 млн тонн добываемой нефти было экспортировано.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 14,4 из 30,6 млрд кубометров добытого газа с приростом на 9,7% было экспортировано», — отметил глава Минэнерго Азербайджана.

УНІАН По материалам:

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