Автозавод в Калининграде, собиравший BMW, выделил работникам по 10 соток под картофель — Finance.ua

Автозавод в Калининграде, собиравший BMW, выделил работникам по 10 соток под картофель
Сегодня 19:00
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Калининградский автомобильный завод холдинга «Автотор», где собирали BMW, Kia и Hyundai, выделил своим работникам по 10 соток земли «в связи с непростым экономическим положением, в котором оказалось предприятие».
"С целью дополнительной социальной поддержки работников предприятия акционерами и руководством Автотор было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов. Размер участков — по 1000 кв. метров (10 соток). Для работников выделено два земельных массива общей площадью 300 га, находящихся в собственности компании — в районе поселков Холмогоровка и Люблино.
Для обеспечения будущего урожая на огородах заводчан на Автоторе организована продажа высококачественного семенного картофеля отечественного производства", — говорят в компании.
Сами участки по 10 соток распределяются путём жеребьевки.
Немецкий автоконцерн BMW в начале марта объявил об остановке сборки автомобилей на «Автоторе» и прекращении поставок машин на российский рынок.