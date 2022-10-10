Авторынок России за три квартала упал на 60% — Finance.ua

Авторынок России за три квартала упал на 60% Сегодня 03:46 — Мир

Авторынок России за три квартала упал на 60%

В сентябре и по итогам трех кварталов авторынок рф падает почти на 60% — среди лидеров остается Lada как единственное бюджетное предложение, российские ГАЗ и УАЗ, а также китайские бренды со своими кроссоверами.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса.

Отмечается, что большинство иностранных брендов не пополняют склады.

Так, в сентябре продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в россии упали на 59,6%, до 46,7 тыс. штук. Данные не включают отчеты BMW, Mercedes-Benz, а также Chery и ее марку Exeed — они отчитываются только поквартально.

За девять месяцев продажи сократились на 59,8%, до 506,7 тыс штук.

«Лидером рынка остается АвтоВАЗ: продажи автомобилей под брендом Lada в сентябре даже показали рост на 20%, до 20,6 тыс. штук. При этом Lada Granta — фактически единственное предложение в сегменте бюджетных массовых автомобилей в рф. Только на эту модель за месяц пришлось 13,4 тыс. машин. В плюсе, помимо российского бренда, оказалась реализация китайского Changan — рост на 74%, до 789 штук. Китайский Haval показал незначительное падение продаж — на 2%, до 3,4 тыс. машин», — говорится в статье.

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Економічна Правда По материалам:

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