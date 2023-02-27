Авторынок Львовщины: что и за сколько продают в регионе — Finance.ua

Авторынок Львовщины: что и за сколько продают в регионе Сегодня 21:05 — Личные финансы

Авторынок Львовщины: что и за сколько продают в регионе

По итогам 2022 года Львовская область заняла пятое место по количеству приобретенных подержанных авто на внутреннем рынке, и первое среди импорта подержанных легковушек из-за рубежа.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

Динамика продаж

В целом на Львовщине в течение 2022 года приобрели 110,8 тысячи легковушек с пробегом, что составило 9,9% от всех подержанных авто, приобретенных в прошлом году.

При этом 53% всех автомобилей составили импортные подержанные авто из-за рубежа (58,8 тыс.), остальные 47% — внутренние перепродажи. Достичь таких показателей удалось благодаря так называемому нулевому растаможиванию: например, в мае и июне доля свежепригнанных авто в продажах составляла 77,9% и 73,4% соответственно.

После возвращения таможенных платежей этот показатель резко снизился и по состоянию на январь 2023 года составляет 25,5% — это меньше всего за последние 12 месяцев.

Динамика продаж подержанных авто во Львовской области в течение января 2022 — января 2023, Графік: eauto.org.ua

Количество сделок купли-продажи за год также изменялось. До начала полномасштабного вторжения ежемесячно во Львовской области покупали в среднем 6,5-7,5 тысячи подержанных легковушек.

Какой тип топлива выбирают

На внутреннем рынке по итогам 2022 года 45,5% приобретенных подержанных автомобилей были с дизельным двигателем. Еще 39,8% были бензиновыми (20,7 тысячи), 12,1% оборудованы ГБО, 1,1% гибридными.

Структура внутренних перепродаж и импорта подержанных легковушек с точки зрения топлива во Львовской области, 2022 год, Графік: eauto.org.ua

Из-за границы чаще всего привозили дизельные автомобили: в 59,9% случаев. Подержанные бензиновые авто в 2022 году импортировали 32,7% от общего количества, авто с ГБО — 3,6%, гибридных — 1,3%, а 0,1% были «газовыми». Электромобилей из-за границы было 2,5%.

Топ-15 подержанных легковушек на внутреннем рынке

Первенство во Львовской области, как и в общеукраинском рейтинге, занимает Volkswagen Passat (2,5 тыс. шт.). Однако дальше видны интересные тенденции. Так, модели Lanos и Sens на Львовщине не так популярны, как в некоторых других регионах, и занимают восьмое место в рейтинге.

Второе место занял Volkswagen Golf (2,1 тыс.). Также в списке отсутствует ВАЗ 2109/99, в общенациональном рейтинге занимающий седьмое место, и Chevrolet Aveo (12 место в Украине). То есть на Львовщине предпочитают подержанные легковушки европейских автопроизводителей.

Средний возраст машин на внутреннем рынке составляет 14,1 года. При этом самой «молодой» моделью среди 15 самых популярных оказался Ford Focus со средним возрастом 11,6 года, самым старшим — Mercedes-Benz E-Classe (18,1 года в среднем).

Самые популярные подержанные автомобили среди внутренних перепродаж во Львовской области, 2022 год, Графік: eauto.org.ua

Топ-15 подержанных легковушек из-за рубежа

Лидером предпочтений Львовщины среди «свежепригнанных» подержанных авто в течение 2022 года, как и в целом по Украине, стал Volkswagen Passat (3,4 тыс.). В целом, весь рейтинг Львовской области мало чем отличается от общенациональных тенденций. Большинство составляют легковые автомобили из стран Европейского Союза, а их средний возраст зафиксирован на уровне 12,1 года.

Самым «младшим» стал Nissan Qashqai (возраст 11,3 года в среднем), а самым «старшим» — Volkswagen Golf (средний возраст 16,1 года).

Самые популярные подержанные автомобили среди импортных подержанных авто во Львовской области, 2022 год, Графік: eauto.org.ua

Как изменились цены

Как показывают исследования на основе данных Automoto.ua, в 2022 году средняя стоимость подержанных легковых автомобилей, продаваемых в интернете на территории Львовской области, составила $6 350.

В общем, цены на авто, даже учитывая все непростые вызовы военного времени, были достаточно стабильными. Самая низкая средняя стоимость легковых автомобилей была в апреле 2022 года ($6 тысяч), а самой высокой — в марте ($6 700). Последнее было связано с тем, что из продажи исчезли самые дешевые предложения продаж, поэтому на фоне этого средняя стоимость выросла.

Динамика изменения средней цены на подержанные легковушки, продаваемые в интернете во Львовской области, 2022 год. Данные: Automoto.ua, Графік: eauto.org.ua

По состоянию на январь 2023 года средняя стоимость автомобилей в интернете фактически вернулась к показателям начала 2022 года: $6470. Однако, поскольку существенно изменился курс валют , а большинство украинцев получают доходы в гривне, покупательная способность снизилась: теперь в гривневом эквиваленте на покупку того же авто нужно больше средств.

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