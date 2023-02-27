Авторынок Львовщины: что и за сколько продают в регионе — Finance.ua

Авторынок Львовщины: что и за сколько продают в регионе
По итогам 2022 года Львовская область заняла пятое место по количеству приобретенных подержанных авто на внутреннем рынке, и первое среди импорта подержанных легковушек из-за рубежа.
Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.
Динамика продаж
В целом на Львовщине в течение 2022 года приобрели 110,8 тысячи легковушек с пробегом, что составило 9,9% от всех подержанных авто, приобретенных в прошлом году.
При этом 53% всех автомобилей составили импортные подержанные авто из-за рубежа (58,8 тыс.), остальные 47% — внутренние перепродажи. Достичь таких показателей удалось благодаря так называемому нулевому растаможиванию: например, в мае и июне доля свежепригнанных авто в продажах составляла 77,9% и 73,4% соответственно.
После возвращения таможенных платежей этот показатель резко снизился и по состоянию на январь 2023 года составляет 25,5% — это меньше всего за последние 12 месяцев.
Количество сделок купли-продажи за год также изменялось. До начала полномасштабного вторжения ежемесячно во Львовской области покупали в среднем 6,5-7,5 тысячи подержанных легковушек.
Какой тип топлива выбирают
На внутреннем рынке по итогам 2022 года 45,5% приобретенных подержанных автомобилей были с дизельным двигателем. Еще 39,8% были бензиновыми (20,7 тысячи), 12,1% оборудованы ГБО, 1,1% гибридными.
Из-за границы чаще всего привозили дизельные автомобили: в 59,9% случаев. Подержанные бензиновые авто в 2022 году импортировали 32,7% от общего количества, авто с ГБО — 3,6%, гибридных — 1,3%, а 0,1% были «газовыми». Электромобилей из-за границы было 2,5%.
Топ-15 подержанных легковушек на внутреннем рынке
Первенство во Львовской области, как и в общеукраинском рейтинге, занимает Volkswagen Passat (2,5 тыс. шт.). Однако дальше видны интересные тенденции. Так, модели Lanos и Sens на Львовщине не так популярны, как в некоторых других регионах, и занимают восьмое место в рейтинге.
Второе место занял Volkswagen Golf (2,1 тыс.). Также в списке отсутствует ВАЗ 2109/99, в общенациональном рейтинге занимающий седьмое место, и Chevrolet Aveo (12 место в Украине). То есть на Львовщине предпочитают подержанные легковушки европейских автопроизводителей.
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Средний возраст машин на внутреннем рынке составляет 14,1 года. При этом самой «молодой» моделью среди 15 самых популярных оказался Ford Focus со средним возрастом 11,6 года, самым старшим — Mercedes-Benz E-Classe (18,1 года в среднем).
Топ-15 подержанных легковушек из-за рубежа
Лидером предпочтений Львовщины среди «свежепригнанных» подержанных авто в течение 2022 года, как и в целом по Украине, стал Volkswagen Passat (3,4 тыс.). В целом, весь рейтинг Львовской области мало чем отличается от общенациональных тенденций. Большинство составляют легковые автомобили из стран Европейского Союза, а их средний возраст зафиксирован на уровне 12,1 года.
Самым «младшим» стал Nissan Qashqai (возраст 11,3 года в среднем), а самым «старшим» — Volkswagen Golf (средний возраст 16,1 года).
Как изменились цены
Как показывают исследования на основе данных Automoto.ua, в 2022 году средняя стоимость подержанных легковых автомобилей, продаваемых в интернете на территории Львовской области, составила $6 350.
В общем, цены на авто, даже учитывая все непростые вызовы военного времени, были достаточно стабильными. Самая низкая средняя стоимость легковых автомобилей была в апреле 2022 года ($6 тысяч), а самой высокой — в марте ($6 700). Последнее было связано с тем, что из продажи исчезли самые дешевые предложения продаж, поэтому на фоне этого средняя стоимость выросла.
По состоянию на январь 2023 года средняя стоимость автомобилей в интернете фактически вернулась к показателям начала 2022 года: $6470. Однако, поскольку существенно изменился курс валют, а большинство украинцев получают доходы в гривне, покупательная способность снизилась: теперь в гривневом эквиваленте на покупку того же авто нужно больше средств.
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