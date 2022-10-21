Автопроизводители планируют удвоить затраты на электромобили и аккумуляторы до $1,2 трлн к 2030 году — Finance.ua

Автопроизводители планируют удвоить затраты на электромобили и аккумуляторы до $1,2 трлн к 2030 году Сегодня 23:56 — Фондовый рынок

Автопроизводители планируют удвоить затраты на электромобили и аккумуляторы до $1,2 трлн к 2030 году

Ведущие мировые автопроизводители планируют потратить почти $1,2 трлн до 2030 года на разработку и производство миллионов электромобилей, а также аккумуляторов и сырья для поддержки этого производства.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на общедоступные данные и прогнозы, выпущенные компаниями.

Согласно данным Benchmark Mineral Intelligence и производителей, чтобы поддерживать беспрецедентный уровень выпуска электромобилей, автопроизводители и их партнеры по производству аккумуляторных батарей планируют к 2030 году установить 5,8 ТВтч аккумуляторов.

Лидирует компания Tesla, исполнительный директор которой Илон Маск изложил дерзкий план по созданию 20 млн электромобилей к 2030 году, для которых понадобится примерно 3 ТВт-ч батарей. Хотя Tesla не раскрыла полностью свои планы расходов, такой рост — 13-кратное увеличение по сравнению с 1,5 млн автомобилей, которые компания надеется продать в этом году — обойдется в сотни миллиардов долларов, согласно анализу Reuters.

Немецкий Volkswagen, хоть и отстает от Tesla, но имеет амбициозные планы на конец десятилетия, нацелившись на инвестиции более чем в $100 млрд на создание своего глобального портфеля электромобилей и новых аккумуляторных «гигафабрик» в Европе и Северной Америке.

Японская Toyota Motor Corp инвестирует $70 млрд в электроавтомобили и производство большего количества аккумуляторов и рассчитывает продать не менее 3,5 млн аккумуляторных электрических моделей в 2030 году.

Ford Motor продолжает повышать уровень своих расходов на новые электромобили — сейчас они составляют $50 млрд — и не менее 240 ГВтч аккумуляторной емкости вместе со своими партнерами. Поскольку она стремится произвести около 3 млн электромобилей в 2030 году — половину от общего объема.

Mercedes-Benz выделила не менее $47 млрд на разработку и производство электромобилей, почти две трети из которых — на увеличение общей емкости аккумуляторов с партнерами до более чем 200 ГВт-ч.

BMW, Stellantis и General Motors планируют потратить не менее $35 млрд на электромобили и аккумуляторы.

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