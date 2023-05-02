Автопроизводители начали ограничивать работу своих мобильных сервисов в россии — Finance.ua

Автопроизводители начали ограничивать работу своих мобильных сервисов в россии Сегодня 23:43

Владельцы автомобилей западных брендов в рф столкнулись с ограничением функционала фирменных сервисов. Проблему заметили пользователи соответствующих программ Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault.

Как пишут росмедиа, функционал приложений для автомобилей этих марок действительно существенно снижен. Так, владельцы этих машин не могут запустить с помощью программы двигатель, посмотреть остаток топлива, а также сталкиваются с более серьезными запретами, например, на обновление программ, контролирующих работу двигателя, ABS и тормозной системы.

Кроме того, автопроизводители лишили дилеров фирменного софта, позволявшего оперативно узнавать об отзывных кампаниях, проводимых при обнаружении серьезных технических недостатков тех или иных машин.

По словам самих пользователей, после очередных обновлений приложения стали работать нестабильно даже при использовании еще доступных функций.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz лишил жителей страны-агрессора возможности использовать фирменную программу me ID с 25 апреля.

MMR По материалам:

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