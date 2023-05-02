Автопроизводители начали ограничивать работу своих мобильных сервисов в россии — Finance.ua
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Автопроизводители начали ограничивать работу своих мобильных сервисов в россии

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Владельцы автомобилей западных брендов в рф столкнулись с ограничением функционала фирменных сервисов. Проблему заметили пользователи соответствующих программ Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault.
Как пишут росмедиа, функционал приложений для автомобилей этих марок действительно существенно снижен. Так, владельцы этих машин не могут запустить с помощью программы двигатель, посмотреть остаток топлива, а также сталкиваются с более серьезными запретами, например, на обновление программ, контролирующих работу двигателя, ABS и тормозной системы.
Кроме того, автопроизводители лишили дилеров фирменного софта, позволявшего оперативно узнавать об отзывных кампаниях, проводимых при обнаружении серьезных технических недостатков тех или иных машин.
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По словам самих пользователей, после очередных обновлений приложения стали работать нестабильно даже при использовании еще доступных функций.
Ранее стало известно, что Mercedes-Benz лишил жителей страны-агрессора возможности использовать фирменную программу me ID с 25 апреля.
По материалам:
MMR
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