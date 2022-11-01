Автомобильный газ на АЗС подорожал почти на 10% — Finance.ua

Автомобильный газ на АЗС подорожал почти на 10% Сегодня 19:33 — Технологии&Авто

Средняя цена на сжиженный газ в период с 3 октября по 1 ноября в сетях автозаправочных станций увеличилась на 2,17 грн/л или на 8,2% — до 28,41 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Так, цена в консолидированной сети «Привата» выросла на 2,55-2,76 грн/л, до 27,92-27,98 грн/л.

На своих заправках сеть «Авантаж 7» выставила на стелу 26,25 грн/л (+1,8 грн/л до 3 октября).

На станциях KLO и SOCAR продукт подорожал на 2,50 грн/л до 28,54 и 28,98 грн/л соответственно.

На станциях ОККО и WOG пропан-бутан подорожал на 2,08 грн/л и 2,25 грн/л до 28,99 и 29,11 грн/л соответственно.

Кроме того, 1,3-2,9 грн/л прибавил в цене автогаз в сетях «БРСМ-Нефть», Shell, Chipo, «Нефтек», BVS, «Олас».

По данным А-95, за месяц средняя стоимость оптовых партий сжиженного газа на условиях самовывоза выросла примерно на 2 130 грн/т, до 46 680 грн/т.

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