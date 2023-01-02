Автоматическое начисление льгот и соцпособия прекращается: с 1 января вводятся новые правила — Finance.ua

Автоматическое начисление льгот и соцпособия прекращается: с 1 января вводятся новые правила Сегодня 08:28 — Личные финансы

С 2023 года помощь внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям, одиноким матерям на детей, другие льготы будут выплачиваться по-другому.

Согласно постановлению Кабмина № 1320, которое вступило в силу 30 ноября, автоматическое начисление государственной социальной помощи и льгот во время военного положения прекращается, пишет ТСН.

Речь идет о следующих выплатах:

государственное социальное пособие малообеспеченным семьям,

пособие на детей одиноким матерям; пособие на детей, над которыми установлена опека или попечительство,

пособие на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, с тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), с тяжелой травмой, которым требуются трансплантация органа, паллиативная помощь, которым не установлена инвалидность,

ежемесячное денежное пособие человеку, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе,

временное государственное пособие детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства неизвестно,

временное государственное социальное пособие неработающему человеку, который достиг общего пенсионного возраста, но не получил права на пенсионную выплату; пособие на проживание ВПЛ.

государственное социальное пособие лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью,

государственное социальное пособие лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью; льготы, назначенные ранее.

Автоматическое начисление всех видов государственного пособия будет продлено только для проживающих на оккупированных территориях или где ведутся боевые действия.

В каком случае выплаты будут прекращены?

В случае исключения территориального общества из перечня государственное социальное пособие и льготы продолжают выплачиваться в течение месяца, в котором территориальная громада исключена из перечня, и в течение следующего месяца после его исключения.

В случае, когда в период введения военного положения выявлены сведения и/или получена информация, которая повлияла или могла повлиять на установление права на получение государственного социального пособия и определение его размера, выплата такого пособия прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором выявлены сведения и/или получена информация.

Что нужно сделать для продления выплат?

Те, кто ранее получал пособие автоматически, сейчас проживает за пределами громад, расположенных в районе проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, в окружении (блокировке), чтобы в дальнейшем получать выплаты, необходимо с 1 января 2023 года подать соответствующее заявление. Обратиться для этого следует к представителям громад или ЦПАУ с пакетом документов.

Органы социальной защиты населения обязаны проинформировать льготников и получателей помощи о прекращении выплат/льгот путем отправки сообщения по почте/электронной почте/средствами мобильной связи и разъяснить необходимость обращения с 1 января 2023 года для продления выплат/льгот.

Перерасчет льгот осуществляется органами Пенсионного фонда после 1 января 2023 года по обращению с необходимыми документами. При этом выплаченные во время военного положения средства на момент подачи новых заявлений и документов не подлежат возврату.

На пенсии По материалам:

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