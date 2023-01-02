Автоматическое начисление льгот и соцпособия прекращается: с 1 января вводятся новые правила — Finance.ua

Автоматическое начисление льгот и соцпособия прекращается: с 1 января вводятся новые правила
С 2023 года помощь внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям, одиноким матерям на детей, другие льготы будут выплачиваться по-другому.
Согласно постановлению Кабмина № 1320, которое вступило в силу 30 ноября, автоматическое начисление государственной социальной помощи и льгот во время военного положения прекращается, пишет ТСН.
Речь идет о следующих выплатах:
- государственное социальное пособие малообеспеченным семьям,
- пособие на детей одиноким матерям; пособие на детей, над которыми установлена опека или попечительство,
- пособие на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, с тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), с тяжелой травмой, которым требуются трансплантация органа, паллиативная помощь, которым не установлена инвалидность,
- ежемесячное денежное пособие человеку, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе,
- временное государственное пособие детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства неизвестно,
- временное государственное социальное пособие неработающему человеку, который достиг общего пенсионного возраста, но не получил права на пенсионную выплату; пособие на проживание ВПЛ.
- государственное социальное пособие лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью,
- государственное социальное пособие лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью; льготы, назначенные ранее.
Автоматическое начисление всех видов государственного пособия будет продлено только для проживающих на оккупированных территориях или где ведутся боевые действия.
В каком случае выплаты будут прекращены?
В случае исключения территориального общества из перечня государственное социальное пособие и льготы продолжают выплачиваться в течение месяца, в котором территориальная громада исключена из перечня, и в течение следующего месяца после его исключения.
В случае, когда в период введения военного положения выявлены сведения и/или получена информация, которая повлияла или могла повлиять на установление права на получение государственного социального пособия и определение его размера, выплата такого пособия прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором выявлены сведения и/или получена информация.
Что нужно сделать для продления выплат?
Те, кто ранее получал пособие автоматически, сейчас проживает за пределами громад, расположенных в районе проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, в окружении (блокировке), чтобы в дальнейшем получать выплаты, необходимо с 1 января 2023 года подать соответствующее заявление. Обратиться для этого следует к представителям громад или ЦПАУ с пакетом документов.
Органы социальной защиты населения обязаны проинформировать льготников и получателей помощи о прекращении выплат/льгот путем отправки сообщения по почте/электронной почте/средствами мобильной связи и разъяснить необходимость обращения с 1 января 2023 года для продления выплат/льгот.
Перерасчет льгот осуществляется органами Пенсионного фонда после 1 января 2023 года по обращению с необходимыми документами. При этом выплаченные во время военного положения средства на момент подачи новых заявлений и документов не подлежат возврату.
Узнать актуальные курсы валют💵💶
Поделиться новостью