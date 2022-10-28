Автогаз дорожает, средняя цена выросла уже до 28,76 гривны за литр — Finance.ua
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Автогаз дорожает, средняя цена выросла уже до 28,76 гривны за литр

Личные финансы
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В пятницу, 28 октября, по сравнению с четвергом, 27 октября, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз повысились на 0,9% до 28,76 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 50,83 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 55,00 гривны за литр.
Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС.
Средние цены на бензин А-95 остались на уровне 50,83 гривны за литр.
Средние цены на дизельное топливо сохранились на 55,00 гривны за литр.
Средние цены на газ повысились на 0,9% с 28,49 грн/л до 28,76 грн/л.
В четверг, 27 октября, по сравнению со средой, 26 октября, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз повысились на 0,6% до 28,49 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 50,83 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 55,00 гривны за литр.
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По материалам:
Українські Новини
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