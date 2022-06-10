Автобусное сообщение возобновилось во всех районах Киевщины — Finance.ua

Автобусное сообщение возобновилось во всех районах Киевщины
В Киевской области возобновлена работа 335 пригородных и междугородных автобусных маршрутов.
Об этом написал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
На них задействовано около 475 транспортных средств.
Также возобновлена работа междугородных автобусных маршрутов сообщением:
«Богуслав — Киев АС «Подол»
№ 739 «Чабаны — Киев АС «Южная».
Пассажирскими перевозками обеспечены все районы Киевской области.
Напомним, Президент подписал закон о восстановлении территорий: как будут восстанавливать города и села.
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