Автобусное сообщение возобновилось во всех районах Киевщины — Finance.ua

Автобусное сообщение возобновилось во всех районах Киевщины

Сегодня 19:15

В Киевской области возобновлена работа 335 пригородных и междугородных автобусных маршрутов.

Об этом написал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

На них задействовано около 475 транспортных средств.

Также возобновлена работа междугородных автобусных маршрутов сообщением:

«Богуслав — Киев АС «Подол»

№ 739 «Чабаны — Киев АС «Южная».

Пассажирскими перевозками обеспечены все районы Киевской области.

Напомним, Президент подписал закон о восстановлении территорий: как будут восстанавливать города и села.

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