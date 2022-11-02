Австрия заполнила газохранилища почти на год — Finance.ua

Австрия заполнила газохранилища почти на год Сегодня 05:29 — Казна и Политика

По состоянию на 27 октября Австрия заполнила газохранилища на 90%. Это составляет 87,9 тераватт-часов (ТВт-ч) природного газа, так что годовое потребление страны обеспечено, пишет УНН со ссылкой на Euroactiv

«Федеральное правительство выполнило свою домашнюю работу по энергоснабжению, и не только сделало запасы для будущего отопительного сезона, но также уже провело начальную подготовку к следующему году», — заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Он добавил: «Особенно в кратко- и среднесрочных мероприятиях, в частности по хранению и диверсификации, мы не только выполнили наши обещания, но в некоторых случаях даже превысили их».

Сообщается, что 1 ТВт-ч сжиженного газа страна получила после того, как Нехаммер посетил Абу-Даби. Кроме этого, австрийское правительство планирует сохранить 20 ТВт-ч в качестве стратегического резерва.

Австрия имеет одни из крупнейших газовых хранилищ относительно численности населения, но в 2021 году она была страной, которая больше всего зависела от российского газа. В марте 2022-го правительство страны выделило 2 миллиарда евро на уменьшение инфляционного давления, представило схему зеленой промышленности стоимостью 5,7 миллиарда евро и пообещало компаниям 100 миллионов евро на помощь в отходе от российского газа.

УНН По материалам:

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