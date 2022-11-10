Австрия выделит Украине еще десять миллионов евро — Finance.ua

Австрия выделит Украине еще десять миллионов евро
Австрия выделит еще 10 миллионов евро для поддержки Украины.
Об этом сообщает АРА со ссылкой на министра финансов Австрии Магнуса Бруннера.
«В рамках всемирной конференции по вопросам климата, проходящей в египетском приморском курорте Шарм-эль-Шейх, министр финансов Австрии Магнус Бруннер (Австрийская народная партия) во время встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо пообещал выделить еще 10 млн евро в поддержку Украины», — говорится в сообщении.
Читайте также
Австрийский министр назвал помощь Украине важным вопросом и вкладом в стабильность в Европе.
«Таким образом, мы демонстрируем нашу солидарность с населением и вносим устойчивый вклад в стабильность в Европе», — сказал Бруннер.
Напомним, в мае правительство Австрии выделило почти 42 млн евро для преодоления гуманитарных последствий захватнической войны россии против Украины. Тогда отмечалось, что в целом австрийская помощь, «предоставленная Украине и другим особо пострадавшим странам с начала российской захватнической войны», возросла до более чем 80 млн евро.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью