Австрия выделит Украине еще десять миллионов евро — Finance.ua

Австрия выделит Украине еще десять миллионов евро Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Австрия выделит еще 10 миллионов евро для поддержки Украины.

Об этом сообщает АРА со ссылкой на министра финансов Австрии Магнуса Бруннера.

«В рамках всемирной конференции по вопросам климата, проходящей в египетском приморском курорте Шарм-эль-Шейх, министр финансов Австрии Магнус Бруннер (Австрийская народная партия) во время встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо пообещал выделить еще 10 млн евро в поддержку Украины», — говорится в сообщении.

Читайте также Еврокомиссия официально предложила предоставить Украине до €18 млрд макрофина в 2023 году

Австрийский министр назвал помощь Украине важным вопросом и вкладом в стабильность в Европе.

«Таким образом, мы демонстрируем нашу солидарность с населением и вносим устойчивый вклад в стабильность в Европе», — сказал Бруннер.

Напомним, в мае правительство Австрии выделило почти 42 млн евро для преодоления гуманитарных последствий захватнической войны россии против Украины. Тогда отмечалось, что в целом австрийская помощь, «предоставленная Украине и другим особо пострадавшим странам с начала российской захватнической войны», возросла до более чем 80 млн евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.