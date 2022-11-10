Австрия выделит Украине еще десять миллионов евро — Finance.ua
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Австрия выделит Украине еще десять миллионов евро

Казна и Политика
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Австрия выделит еще 10 миллионов евро для поддержки Украины.
Об этом сообщает АРА со ссылкой на министра финансов Австрии Магнуса Бруннера.
«В рамках всемирной конференции по вопросам климата, проходящей в египетском приморском курорте Шарм-эль-Шейх, министр финансов Австрии Магнус Бруннер (Австрийская народная партия) во время встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо пообещал выделить еще 10 млн евро в поддержку Украины», — говорится в сообщении.
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Австрийский министр назвал помощь Украине важным вопросом и вкладом в стабильность в Европе.
«Таким образом, мы демонстрируем нашу солидарность с населением и вносим устойчивый вклад в стабильность в Европе», — сказал Бруннер.
Напомним, в мае правительство Австрии выделило почти 42 млн евро для преодоления гуманитарных последствий захватнической войны россии против Украины. Тогда отмечалось, что в целом австрийская помощь, «предоставленная Украине и другим особо пострадавшим странам с начала российской захватнической войны», возросла до более чем 80 млн евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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