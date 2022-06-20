Австрия восстановит закрытую угольную электростанцию из-за проблем с газом из рф — Finance.ua
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Австрия восстановит закрытую угольную электростанцию из-за проблем с газом из рф

Сегодня 19:17Энергетика
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Австрия восстановит закрытую угольную электростанцию из-за проблем с газом из рфАвстрия восстановит закрытую угольную электростанцию из-за проблем с газом из рф
Из-за сокращения поставок российского газа Австрия решила возобновить работу остановленной угольной электростанции.
Об этом сообщил офис федерального канцлера в Вене, пишет ORF.
Теплоэлектростанция Меллах в Штирии, которая на данный момент закрыта, должна быть переоборудована таким образом, чтобы в случае чрезвычайной ситуации на ней можно было снова производить электричество и тепло из угля.
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Федеральная канцелярия объявила об этом после кризисного заседания правительства, в котором канцлер, министр по защите климата и министр экономики обсудили с экспертами, как обеспечить энергоснабжение.
Станция в Меллахе к югу от Граца была последней угольной электростанцией в Австрии. Весной 2020 года здесь последний раз использовался уголь для выработки электроэнергии.
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Затем станцию вывели в «резерв» и переоборудовали для производства энергии из газа. Теперь станцию нужно будет снова переоборудовать для использования угля.
Решение в Вене было принято после того, как соседняя Германия объявила о мерах по уменьшению поставок российского газа, включая увеличение зависимости от угольных электростанций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Європейська правда
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