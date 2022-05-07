Австрия в феврале заплатила россии €540 миллионов за энергоносители — Finance.ua

Австрия в феврале заплатила россии €540 миллионов за энергоносители

Сегодня 15:16 — Энергетика

Австрия в феврале заплатила россии, которая сейчас ведет полномасштабную войну против Украины, более 540 млн евро за поставленные энергоносители.

Как передает Укринформ, об этом сообщает APA со ссылкой на данные статистического агентства Statistik Austria.

«На фоне недавнего массового роста цен на энергоносители стоимость отечественного импорта в феврале 2022 года выросла на пятую часть до 15,81 млрд евро по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Особенно заметно было увеличение импорта энергоносителей из россии, за которые Австрия перечислила стране, ведущей войну, более чем в три раза больше, чем в феврале 2021 года — в общей сложности 540,5 млн евро», — говорится в сообщении.

Так, в феврале 2021 года плата Австрией за российские энергоносители составила всего 170,9 млн евро.

В целом с января по февраль 2022 года Австрия импортировала из россии товаров на 1,48 млрд евро. Большинство этой суммы приходится на оплату газа.

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