Австрия уменьшила зависимость от российского газа более чем на 50% за полгода — Finance.ua
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Австрия уменьшила зависимость от российского газа более чем на 50% за полгода

Энергетика
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Австрия уменьшила зависимость от российского газа более чем на 50% за полгода
Австрия уменьшила зависимость от российского газа более чем на 50% за полгода
Австрия, которая по состоянию на начало февраля этого года импортировала 79% природного газа из россии, на сегодняшний день зависит от российского газа на 21%.
Об этом сообщает Austria Presse Agentur.
«Австрия смогла уменьшить свою зависимость от поставок российского газа в течение нескольких месяцев до 21% в сентябре. По подсчетам E-Control (австрийский энергетический регулятор. — Ред.), доля импорта российского газа в начале войны в феврале этого года составила 79%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках стратегии по замене российского газа Австрия забронировала трубопроводные мощности в объеме 40 терават-часов (ТВт/час) и немецком и итальянском направлениях. Это позволяет стране закупать газ из Норвегии, сжиженный природный газ и небольшие объемы газа из Северной Африки и Центральной Азии.
«Мы сделали большой шаг в направлении избавления от зависимости от российского газа. Хочу поблагодарить всех, кто помог сделать это возможным — энергопоставщиков, которые искали новые страны-поставщики, и всех людей, экономящих энергию дома», — заявила Леоноре Гевесслера, министр по вопросам защиты климата, окружающей среды, энергетики, транспорта, инноваций и технологий в Австрии.
При этом она подчеркнула, что «по-настоящему свободными» австрийцы станут лишь тогда, когда смогут «полностью обойтись без российского газа».
«Мы работаем над этим каждый день в полную силу», — добавила она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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