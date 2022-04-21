Австрия после начала войны в Украине отказалась от импорта российской нефти — Finance.ua

Австрия после начала войны в Украине отказалась от импорта российской нефти

Сегодня 15:45 — Энергетика

Австрия после начала полномасштабной войны в Украине прекратила импорт нефти из России. Страна заменила российские ресурсы другой нефтью с рынка.

По данным Статистического управления Австрии и Ассоциации нефтяной индустрии, импорт русской нефти составил около 7,8%. Основным поставщиком нефти в Австрию уже много лет является Казахстан, доля импорта которого составляет 38,9 процента. На втором и третьем месте Ливия с 22,1% и Ирак с 20,7%.

«Закупка нефти у россии всегда была невелика, с началом войны мы заменили ее другой нефтью с рынка», — сказал представитель нефтегазовой компании OMV.

Напомним, что в Германии заявили, что смогут полностью отказаться от российской нефти до конца этого года.

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