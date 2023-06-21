Австрия передаст €18 млн для помощи пострадавшим от войны украинцам — Finance.ua

Австрия передаст €18 млн для помощи пострадавшим от войны украинцам Сегодня 10:38 — Казна и Политика

Федеральное правительство Австрии согласовало выделение дополнительных 18 миллионов евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, передает Vol.at.

«Австрия продолжает увеличивать финансовую помощь Украине: правительство выделит еще 18 млн евро из фонда чрезвычайных ситуаций за границей (AKF) МИД», — говорится в сообщении.

Таким образом, финансовая поддержка Австрии уже «превысила отметку в 150 миллионов евро».

Как отметили в МИД Австрии, по 6 миллионов евро получат Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международный комитет Красного Креста (МККК), еще 4 млн евро получит Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и 2 млн евро — Фонд ООН в отрасли народонаселения (ЮНФПА).

«Эта помощь направлена ​​на поддержку людей в Украине и Молдове. Соседнее государство Молдова принимает наибольшее количество перемещенных лиц из Украины по сравнению с количеством населения», — говорится в сообщении.

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